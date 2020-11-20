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15:34 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Квителашвили лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Грузинский спортсмен Морис Квителашвили занимает первое место после короткой программы на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Он получил за прокат 99,56 балла, второе место занимает россиянин Петр Гуменник (96,26), третьим идет его соотечественник Михаил Коляда (93,34).

Произвольную программу мужчины представят в субботу.

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