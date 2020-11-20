Фигурист Квителашвили лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Грузинский спортсмен Морис Квителашвили занимает первое место после короткой программы на этапе серии
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Грузинский спортсмен Морис Квителашвили занимает первое место после короткой программы на этапе серии
Он получил за прокат 99,56 балла, второе место занимает россиянин Петр Гуменник (96,26), третьим идет его соотечественник Михаил Коляда (93,34).
Произвольную программу мужчины представят в субботу.