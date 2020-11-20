Синицина и Кацалапов превзошли результат мирового рекорда в ритм-танце
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов превзошли результат мирового рекорда в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов превзошли результат мирового рекорда в
Синицина и Кацалапов получили за свой прокат 91,13 балла и захватили лидерство после
Произвольный танец фигуристы исполнят в субботу.
Ратифицированный Международным союзом конькобежцев (ISU) мировой рекорд принадлежит французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону (90,03).