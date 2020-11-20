Синицина и Кацалапов превзошли результат мирового рекорда в ритм-танце

Синицина и Кацалапов получили за свой прокат 91,13 балла и захватили лидерство после ритм-танца. Вторыми стали Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро (84,46), замыкают тройку Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (79,75), обе пары также представляют Россию.