Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Витязь
Северсталь
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Ренн
Бордо
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Уэска
Хоккей. КХЛ
17:30
Салават Юлаев
Спартак
Б
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Шинник
12
Футбол. Первый дивизион
21.11
СКА-Хабаровск
Крылья Советов
Все события
Фоторепортажи
8Россия не смогла победить Молдавию
18Легенды «Спартака» и «Динамо» почтили память Бескова
19:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Синицина и Кацалапов превзошли результат мирового рекорда в ритм-танце

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов превзошли результат мирового рекорда в ритм-танце на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Москве.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Синицина и Кацалапов получили за свой прокат 91,13 балла и захватили лидерство после ритм-танца. Вторыми стали Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро (84,46), замыкают тройку Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (79,75), обе пары также представляют Россию.

Произвольный танец фигуристы исполнят в субботу.

Ратифицированный Международным союзом конькобежцев (ISU) мировой рекорд принадлежит французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону (90,03).

Читайте также
 Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Дзюба описал тренера сборной России одним словом
Сербы лишили РФС и сборную России 2,25 миллиона евро
В Москве разрешили проводить матчи со зрителями до конца года
«Динамо» разберется со «Спартаком»: Топ-5 ставок выходных
Футболист сборной России подписал новый контракт с ЦСКА
Московский «Спартак» прервал серию из пяти побед в КХЛ
Кокорин: Если бы «Рома» предложила 1 млн евро, я бы согласился
Тедеско вошёл в тройку самых перспективных тренеров мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь