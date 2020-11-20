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21:16 (мск), источник: ТАСС

Алена Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россиянка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Ее результат составил 78,84 балла. Второе и третье места заняли россиянки Елизавета Туктамышева (74,70) и Александра Трусова (70,81) соответственно.

Косторная является чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при прошлого сезона.

Произвольную программу женщины представят в субботу.

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