Алена Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россиянка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россиянка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе
Ее результат составил 78,84 балла. Второе и третье места заняли россиянки Елизавета Туктамышева (74,70) и Александра Трусова (70,81) соответственно.
Косторная является чемпионкой Европы и победительницей финала
Произвольную программу женщины представят в субботу.