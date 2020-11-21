Перед зрителями. В Москве стартовал этап Гран-при по фигурному катанию
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. В пятницу в столице стартовал этап
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. В пятницу в столице стартовал этап
В турнире могут участвовать либо местные спортсмены, либо те, кто тренируется в стране, принимающей состязания. К участию также допускаются все, кто может беспрепятственно прибыть на турнир. До России этапы удалось провести США и Китаю — у первых состав на 90% состоял из местных фигуристов, а в Китае соревнования и вовсе прошли без иностранцев. Турниры в Канаде и Франции были отменены.
«Мы в первую очередь рады вновь погрузиться в атмосферу
На московском этапе в мужском одиночном катании трое из 12 фигуристов в заявке были представителями других государств. При этом Владимир Литвинцев (Азербайджан), Александр Лебедев (Белоруссия) и Морис Квителашвили (Грузия) являются уроженцами России и в настоящее время занимаются у российских специалистов. Грузинский фигурист является учеником Этери Тутберидзе, на прошлом чемпионате Европы он завоевал бронзовую медаль, уступив только россиянам Дмитрию Алиеву и Артуру Даниеляну.
В заявке на парный турнир не нашлось места двукратным чемпионам Европы Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Ранее фигуристы заявились на этап в США, но снялись
Турнир стартовал с короткой программы у мужчин, которую по медицинским показателям пропускали
«Оцениваю прокат хорошо, пока еще не анализировал, но по ощущениям все сделал, как надо, — сказал Гуменник. — Единственное — последний месяц готовился катать программу с четверными лутцем и сальховом, но перед разминкой на полу тренер сказала, что лучше прокатать с одним и не рисковать. Четверной лутц пока нестабилен, в произвольной будут четверные сальховы и тройные аксели».
«Как обычно, буду краток. Получилось сделать все, кроме четверного тулупа. В целом мне понравилась атмосфера, будем работать дальше», — резюмировал свой прокат 25-летний спортсмен.
Показавший четвертый результат Макар Игнатов (91,82) остался недоволен своей выносливостью на прокате. «Технически был готов довольно неплохо, недоволен своей давней проблемой с выносливостью. Это не
Замкнул пятерку лидеров первого дня Дмитрий Алиев (89,62). «Лутц должен был быть четверным, это не вышло, в остальном все засчитано. По травме все позитивно. Наверное, это пришло, потому что забыл, что
«Общее состояние было не очень. На первом вращении потемнело в глазах, я сперва потерялся, не мог найти судей, тело как будто бы в космосе находится, но я ничем не болею, просто организм не всегда хорошо реагирует на нагрузки. Произвольную программу облегчать не буду, мы ее, наоборот, усложнили после Сочи. Я здоров как бык, сейчас нет смысла облегчать», — добавил Алиев.
После короткой программы у мужчин на лед вышли танцевальные дуэты. По итогам дня первая пятерка лидеров в ней представлена исключительно российскими танцорами: Виктория Синицина/Никита Кацалапов (91,13), Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (84,46), Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (79,75), Аннабель Морозов/Андрей Багин (76,21), Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (76,10).
«Катались хорошо, я доволен прокатом с точки зрения эмоций, — прокомментировал выступление лидеров тренер Александр Жулин. —
Сами лидеры надеются на улучшение своей формы. «Как сказали врачи, чтобы до конца вылечить колено, нужно сидеть дома, избегать нагрузки. Старалась совместить реабилитацию с подготовкой, очень хотели подготовиться к соревнованиям. Полностью это не прошло — иногда катаюсь в наколеннике, но уверена, к будущим соревнованиям нам удастся подойти в лучшей форме», — сказала Синицина.
«Как Вика сказала, непросто нам было готовиться, мы благодарны за такие цифры, оценки. У меня был нечистый прокат, была ошибка, но в целом все получилось неплохо — хорошие твизлы, параллельная дорожка. Мы очень обрадовались, увидев такую сумму, но сам себе сейчас говорю, что хочется кататься чисто», — добавил Кацалапов.
Загорски призналась, что испытывает меньше волнения, выступая в Москве. «Всегда есть волнение, но успокаивало то, что мы всегда в Москве. Не надо никуда лететь, так что волнения меньше. Адреналин всегда присутствует, но на этих стартах он у нас контролируемый», — сказала журналистам спортсменка после проката.
Вечером выступали пары в короткой программе. Пятерка лидеров по ее итогам также представлена исключительно россиянами: Анастасия Мишина/Александр Галлямов (79,34), Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (78,29), Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (73,84), Ясмина Кадырова/Иван Бальчепнко (70,62), Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (70,11).
Лидеры после своего проката признались, что планировали выступить более эмоционально. «Были ошибки, которых не должно было быть, — сказала Мишина. — Несмотря на то, что была всего неделя, хотели более эмоционально прокататься. Меняли небольшие штришки в прокате».
«Настраивались, как и на остальные соревнования. Для нас каждый старт — больше чем событие, нам нравится выступать. Как только едем на старты, мы рады, хотим проехать программы перед публикой, в костюме. Нашим прокатам рады», — добавил Галлямов.
Панфилова заявила, что не видит значительной разницы между чемпионатом России и этапом
Завершили первый день соревнований девушки. Лидером в короткой программе является Алена Косторная (78,84). Второе и третье места также у россиянок Елизаветы Туктамышевой (74,70) и Александры Трусовой (70,81). Еще одна отечественная фигуристка Анна Щербакова, которая является двукратной победительницей этапов
«Самим выступлением не сказать, что довольна, оценки хорошие, но есть над чем работать, — призналась после выступления Касторная. — Мы пробовать тройной аксель пока не будем. Зачем показывать элемент, если он не совсем готов. Надо показывать программы с нынешними прыжками и не выпрыгивать из штанов».
Спортсменка также подробно рассказала о своей программе. «Первая часть о том, что не время умирать и сдаваться. Весь мир борется с коронавирусом, но я, как и мир, не сдаюсь и продолжаю бороться. Вторая часть говорит о том, что, может, я сейчас и не буду на лидирующих позициях, но все поправимо. Я продолжаю работать и верить в будущие победы», — заключила Косторная.
Не хочется сглазить, но с тройным акселем должно быть все в порядке. Четверной тулуп надо еще потренировать, чтобы вставить в программу, завтра его не будет.
Идущая со вторым результатом Туктамышева заявила, что не исполнит четверной тулуп в произвольной программе в субботу. «На разминке сделала ошибку на тройном флипе, и она засела у меня в голове, появились небольшие сомнения, и не удалось хорошо исполнить каскад. Не хочется сглазить, но с тройным акселем должно быть все в порядке. Четверной тулуп надо еще потренировать, чтобы вставить в программу, завтра его не будет», — сказала 23-летняя фигуристка.
Трусова в начале проката не смогла приземлить тройной аксель. «Не знаю, почему не получился. На тренировках и на разминке все получалось. Буду больше работать, как и всегда. Я работаю над всем, стараюсь держать себя в форме», — сказала фигуристка.
В субботу все участники турнира выступят с произвольными программами. В воскресенье состоятся показательные выступления спортсменов, а также специальные номера в исполнении олимпийской чемпионки Алины Загитовой и чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой.