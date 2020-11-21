Фигурист Коляда стал победителем этапа серии Гран-при в Москве
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда победил в мужском одиночном катании на этапе серии
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда победил в мужском одиночном катании на этапе серии
Коляда получил в сумме за две программы 281,89 балла (93,34 за короткую и 188,55 за произвольную). Второе место занял грузинский фигурист Морис Квителашвили, набравший 275,80 (99,56 и 176,24) балла, третьим стал россиянин Петр Гуменник (268,47; 96,26 + 172,21).
Соревновательная программа этапа завершится позднее в субботу.