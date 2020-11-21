Синицина и Кацалапов стали победителями этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве

По итогам двух программ их результат составил 217,51 (91,13+126,38) балла. Еще два призовых места также остались за российскими спортсменами. Второе место занял дуэт Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро (206,91; 84,46+122,45), третьими стали Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (199,25; 79,75+119,50).