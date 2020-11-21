Козловский после проката выкрикнул фразу «Это наше место, в очередь»

Московский этап Гран-при проходит во дворце спорта «Мегаспорт» в пятницу-субботу. Бойкова и Козловский одержали победу в парном катании, опередив Анастасию Мишину и Александра Галлямова, лидировавших после короткой программы.
«Это особенные эмоции. Я всегда говорил: работа с залом, отдача — это именно то, что дает нам возможность существовать и делать то, что мы делаем. То, как мы сегодня прокатали программу, позволяет нам находиться на своём месте», — сказал Козловский журналистам, сообщив, что после проката выкрикнул фразу «Это наше место. В очередь».
Мишина и Галлямов отстали от победителей на 6,76 балла. «Может, что-то не получилось, но мы не будем расстраиваться, а будем стараться, чтобы сделать это в два, а то в три раза лучше», — отметил Галлямов.