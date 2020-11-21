Трусова не смогла объяснить провал на этапе Гран-при в Москве

Московский этап Гран-при проходит во дворце спорта «Мегаспорт» в пятницу-субботу. Трусова несколько раз упала в произвольном прокате.

«Пока я не могу объяснить, что случилось. Я должна проанализировать ситуацию с тренерами. Считаю, что мало времени между этапом Кубка России в Казани и Гран-при. Видимо, не успела набрать нужную форму», — сказала Трусова журналистам.