Туктамышева рассказала об эмоциях после победы на этапе Гран-при в Москве

Московский этап Гран-при проходил во дворце спорта «Мегаспорт» в пятницу-субботу. Туктамышева одержала победу в соревнованиях женщин, исполнив в произвольной программе два акселя в три с половиной оборота.

«Давно не выигрывала уже ничего. Прекрасно себя чувствую. В “уголке слез и поцелуев” было не нервозно, я сделала все что могла. Это был как десерт. Я спокойно ожидала. Я в шоке. Я не видела, как Алёна (Косторная) откатала, но я не ожидала такого (результата)», — сказала Туктамышева журналистам.