Туктамышева рассказала об эмоциях после победы на этапе Гран-при в Москве
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сказала, что она шокирована своей победой на московском этапе
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сказала, что она шокирована своей победой на московском этапе
Московский этап
«Давно не выигрывала уже ничего. Прекрасно себя чувствую. В “уголке слез и поцелуев” было не нервозно, я сделала все что могла. Это был как десерт. Я спокойно ожидала. Я в шоке. Я не видела, как Алёна (Косторная) откатала, но я не ожидала такого (результата)», — сказала Туктамышева журналистам.