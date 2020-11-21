Ягудин раскритиковал прокат Трусовой на этапе Гран-при в Москве

«По-человечески очень жалко Трусову в эти секунды. Я не знаю, что пошло не так. Много мы увидели падений. Мы прекрасно знаем Трусову как исполнительницу четверного сальхова, лутца, тулупа, но сегодня не ее день. Не знаю, что делают в “Ангелах Плющенко”, но такой Трусову мы никогда не видели. Не помню таких прокатов Александры. Надо просто выкинуть его из головы», — сказал Ягудин в эфире «Первого канала».
При этом экс-фигурист отметил характер и упорство спортсменки.
«Девушки не всегда понимают, когда их сравнивают с мужчинами. Но у Сашки мужской характер. Ни у кого из парней сегодня не было заявлено четырех четверных», — добавил специалист.
Трусова несколько раз упала в произвольном прокате и получила за свое выступление 128,12 балла.