Ягудин раскритиковал прокат Трусовой на этапе Гран-при в Москве

«По-человечески очень жалко Трусову в эти секунды. Я не знаю, что пошло не так. Много мы увидели падений. Мы прекрасно знаем Трусову как исполнительницу четверного сальхова, лутца, тулупа, но сегодня не ее день. Не знаю, что делают в “Ангелах Плющенко”, но такой Трусову мы никогда не видели. Не помню таких прокатов Александры. Надо просто выкинуть его из головы», — сказал Ягудин в эфире «Первого канала».