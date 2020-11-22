Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Сочи
Футбол. Зарубежный
14:30
Фиорентина
Беневенто
Футбол. Зарубежный
15:00
Нант
Метц
Футбол. Зарубежный
15:00
Фулхэм
Эвертон
Футбол. Зарубежный
16:00
Эйбар
Хетафе
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ротор
Урал
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Ланс
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Ним
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер
Торино
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома
Парма
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
18:15
Кадис
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19:00
Анже
Лион
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:30
Лидс
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:00
Кельн
Унион Б
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:15
Ливерпуль
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Лорьян
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21.11
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
10
Футбол. Зарубежный
21.11
Атлетико
Барселона
10
Футбол. Зарубежный
21.11
Ювентус
Кальяри
20
Футбол. Зарубежный
21.11
Герта
Боруссия Д
25
Все события
Фоторепортажи
18Легенды «Спартака» и «Динамо» почтили память Бескова
11«Севилья» вдесятером одержала волевую победу над «Краснодаром»
11:31 (мск), источник: Lenta.Ru

В США захотели аннулировать результаты Гран-при России по фигурному катанию

Американский журналист Филипп Херш обратится в Международный союз конькобежцев (ISU) из-за несоблюдения рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса на этапе Гран-при России. Об этом он написал в Twitter.

Наверх
COVID-19: Новые случаи
Россия
Вся статистика
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Херш заявил, что Россия пренебрегает рекомендациями ISU, разрешая тренерам и фигуристам обниматься после прокатов, при этом делая это без масок и соблюдения дистанции. Он обратил внимание на то, что Россия идет на пятом месте по количеству заболевших коронавирусом, и посчитал, что страна «играет в русскую рулетку», допуская зрителей на трибуны. За нарушение рекомендаций ISU могут последовать штрафы или аннуляция результатов соревнований.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этап Гран-при прошел с 20 по 21 ноября на льду арены «Мегаспорт». Зрители допускались до соревнований при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил. Победительницей в женских соревнованиях стала Елизавета Туктамышева, в мужских — Михаил Коляда, в парном катании — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а в танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Читайте также
 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Русский из Гонконга закатил дикую рубку с американцем в UFC
Валентина Шевченко победила бразильянку и защитила титул UFC
Антонина Шевченко одержала досрочную победу на турнире UFC 255
У 6-кратной обладательницы приза лучшей футболистки найден COVID
Медведев рассказал о победе над Надалем на Итоговом турнире ATP
Фигейредо защитил титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе
20-летний игрок сборной Норвегии побил голевой рекорд Бундеслиги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь