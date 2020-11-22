В США захотели аннулировать результаты Гран-при России по фигурному катанию

Херш заявил, что Россия пренебрегает рекомендациями ISU, разрешая тренерам и фигуристам обниматься после прокатов, при этом делая это без масок и соблюдения дистанции. Он обратил внимание на то, что Россия идет на пятом месте по количеству заболевших коронавирусом, и посчитал, что страна «играет в русскую рулетку», допуская зрителей на трибуны. За нарушение рекомендаций ISU могут последовать штрафы или аннуляция результатов соревнований.