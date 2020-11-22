Другое катание. Почему Загитова должна поблагодарить несравненную Туктамышеву
Потрясающая победа Лизы в Москве может спасти не одну карьеру. Только ради этого стоило терпеть и сражаться!
Потрясающая победа Лизы в Москве может спасти не одну карьеру. Только ради этого стоило терпеть и сражаться!
После сенсационной победы на этапе
Но поверить в победу Лизе будет легче, чем осознать масштаб своего достижения.
Возможно, только что она спасла не одну карьеру.
Развязка женского турнира на этапе
Сезон ученица Мишина начала неубедительно. У Туктамышевой оставался её роскошный тройной аксель, но проскакивали проблемы с другими прыжками. А оценки за интерпретацию и вовсе ничего кроме печали не вызывали. Призывы завершить карьеру, сопровождавшие Лизу последние несколько сезонов, становились всё громче. Опытная фигуристка ответила образцовым четверным тулупом на тренировке, но даже после этого в число главных фаворитов не входила.
Разве она этого не заслужила?
Вообще всё происходящее напоминало развязку
Туктамышева исполнила эталонный каскад тройной аксель — двойной тулуп, устояла на втором акселе и… пошла в отрыв. Если в начале программы через игривый образ ещё проглядывала предельная концентрация, то во второй половине Лиза поймала кураж и оторвалась по полной. 24-летняя фигуристка, которую миллион раз списывали со счетов, дождалась своего звёздного часа и просто кайфовала.
Под её магию попали и зрители — полупустые трибуны «Мегаспорта» взрывались аплодисментами и создавали такой шум, будто в зале сотня тысяч людей. Зрители долго скандировали «молодец!» и даже после проката Косторной выкрикивали имя Лизы. Алёна обошлась без грубых ошибок, однако
Победа Туктамышевой — надежда для Загитовой и Медведевой.
Даже после оглашения оценок Лиза не могла поверить в свой триумф. «Я в шоке. Я не видела просто, как Алёна откатала, и ожидала другого, как обычно», — призналась фигуристка, намекая на не самое лояльное отношение арбитров на предыдущих турнирах.
Победа Туктамышевой в Москве получилась не только блестящей и сенсационной, но ещё и очень важной. Её триумф — это гораздо больше, чем очередная золотая медаль российской спортсменки. Лиза показала, что оставаться в фигурном катании после переходного возраста можно не только из любви к искусству, но и ради серьёзных спортивных достижений.
Конечно, катание юниорок тоже имеет свои притягательные стороны, и такой подход не собирается сдавать позиции. Но Лиза подарила надежду, что и поклонники другого фигурного катания смогут не только получать удовольствие, а ещё и
Ведь чем больше звёздных фигуристок последует по её пути, тем интереснее и круче будет фигурное катание в ближайшие годы.
Яна Левхина