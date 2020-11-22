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13:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Другое катание. Почему Загитова должна поблагодарить несравненную Туктамышеву

Потрясающая победа Лизы в Москве может спасти не одну карьеру. Только ради этого стоило терпеть и сражаться!

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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

После сенсационной победы на этапе Гран-при в Москве Лиза Туктамышева не могла поверить в реальность происходящего. Слишком давно 24-летняя фигуристка не побеждала на крупных турнирах. Слишком часто судьи придерживали ей оценки, продвигая вперёд совсем юных соперниц.

Но поверить в победу Лизе будет легче, чем осознать масштаб своего достижения.

Возможно, только что она спасла не одну карьеру.

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«Туктик» из табакерки

Развязка женского турнира на этапе Гран-при в Москве стала насмешкой над всеми предстартовыми прогнозами. Долгожданная дуэль Трусовой и Щербаковой за золото внезапно превратилась в баттл Туктамышевой и Косторной. И если лидерства Алёны ещё можно было ожидать, то в прорыв Лизы, кажется, уже перестали верить даже её самые преданные поклонники.

Сезон ученица Мишина начала неубедительно. У Туктамышевой оставался её роскошный тройной аксель, но проскакивали проблемы с другими прыжками. А оценки за интерпретацию и вовсе ничего кроме печали не вызывали. Призывы завершить карьеру, сопровождавшие Лизу последние несколько сезонов, становились всё громче. Опытная фигуристка ответила образцовым четверным тулупом на тренировке, но даже после этого в число главных фаворитов не входила.

Возможно, потому, что последние полтора сезона ей отчаянно не везло: то вылезали обидные ошибки, то судьи давали повод усомниться в своей объективности, то травмы выбивали из рабочего процесса. Но Лиза всё равно продолжала идти по очень сложному и тернистому пути и оставаться единственной в своём роде. Наверное, в спорте так говорить не принято, но победа на московском Гран-при была нужнее всего именно Туктамышевой. Этот триумф даст её веру в себя и новые силы для борьбы.

Разве она этого не заслужила?

Кошмар Плющенко, триумф Туктамышевой

Вообще всё происходящее напоминало развязку какого-то крутого голливудского фильма, в котором Лиза внезапно оказалась в роли супергероя. Главная претендентка на победу Александра Трусова выдаёт свой худший прокат в жизни и выбывает из борьбы. Трибуны в замешательстве. Но тут на лёд выходит она и заставляет забыть обо всём, что было до.

Туктамышева исполнила эталонный каскад тройной аксель — двойной тулуп, устояла на втором акселе и… пошла в отрыв. Если в начале программы через игривый образ ещё проглядывала предельная концентрация, то во второй половине Лиза поймала кураж и оторвалась по полной. 24-летняя фигуристка, которую миллион раз списывали со счетов, дождалась своего звёздного часа и просто кайфовала.

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Под её магию попали и зрители — полупустые трибуны «Мегаспорта» взрывались аплодисментами и создавали такой шум, будто в зале сотня тысяч людей. Зрители долго скандировали «молодец!» и даже после проката Косторной выкрикивали имя Лизы. Алёна обошлась без грубых ошибок, однако всё-таки проиграла из-за недокрутов и отставания в сложности. Но главное, подопечной Плющенко и близко не удалось превзойти Лизу по эмоциям.

Победа Туктамышевой — надежда для Загитовой и Медведевой.

Даже после оглашения оценок Лиза не могла поверить в свой триумф. «Я в шоке. Я не видела просто, как Алёна откатала, и ожидала другого, как обычно», — призналась фигуристка, намекая на не самое лояльное отношение арбитров на предыдущих турнирах.

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Победа чрезвычайной важности

Победа Туктамышевой в Москве получилась не только блестящей и сенсационной, но ещё и очень важной. Её триумф — это гораздо больше, чем очередная золотая медаль российской спортсменки. Лиза показала, что оставаться в фигурном катании после переходного возраста можно не только из любви к искусству, но и ради серьёзных спортивных достижений.

Конечно, катание юниорок тоже имеет свои притягательные стороны, и такой подход не собирается сдавать позиции. Но Лиза подарила надежду, что и поклонники другого фигурного катания смогут не только получать удовольствие, а ещё и по-настоящему болеть за своих фавориток.

Не исключено, что многие будущие чемпионки ещё не раз вспомнят московский успех Туктамышевой, рассказывая о мотивации на долгую карьеру. Кто знает, возможно в их числе окажется и Алина Загитова или Евгения Медведева. В любом случае, Алина, Женя и другие фигуристки старше 18 лет должны поблагодарить Туктамышеву за подаренную надежду и показанный пример.

Ведь чем больше звёздных фигуристок последует по её пути, тем интереснее и круче будет фигурное катание в ближайшие годы.

Яна Левхина

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