Андрей Депутат: Слова Козловского об очереди неуместны, он не в танцах

Чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Козловский стали победителями московского этапа Гран-при, завершившегося в субботу. Они опередили занявших второе и третье места Анастасию Мишину/Александра Галлямова и Аполлинарию Панфилову/Дмитрия Рылова. Козловский рассказал, что после чистого исполнения произвольной программы он выкрикнул фразу «Это наше место. В очередь».

«Фраза “Это наше место. В очередь” от Димы прозвучала не слишком уместно. Это в танцах на льду очередь. А в парном катании все более объективно в плане судейства. Делаешь элементы — молодец. Не делаешь — не молодец», — сказал Депутат в телефонном разговоре.

От представителей школы Москвиной не хочется видеть спешки

«Мне, честно говоря, в выступлении Бойковой и Козловского понравилась партнерша и не понравился партнер, — продолжил специалист. — Она молодец, прям хороша, показывала эмоции, улыбалась зрителям и судьям, подмигивала на сложном заходе на выброс. Представьте, у нее через секунду полет в метре надо льдом, а она улыбается. А он везде спешил, недоделывал движения руками и ногами. Если посмотреть, то половину программы он катался с висящими кистями, что называется, “брошенными”».

Депутат отметил, что на скорости можно кататься и без спешки. «От представителей школы Тамары Николаевны Москвиной, которая заложила классические понимания о парном катании, что все должно быть красиво, широко, мощно и дотянуто, такого видеть не хочется. Понятно, что у них в программе полет, скорость, но все это можно и нужно делать без суеты», — подчеркнул эксперт.

Мишина и Галлямов правильно делают, что рискуют

«Очень понравились Мишина и Галлямов, — признался Депутат. — Они делают что-то новое и интересное, у них есть необычные элементы. В произвольной программе они все стараются делать акцентированно в музыку, правда, местами связь программы и сопровождения я терял. Может быть, она еще не вкатана. Думаю, они могут лучше играть роли, которые поставил им постановщик».

«Элементы у них классные, молодцы, — продолжил он. — Да, была ошибка на параллельном прыжковом каскаде, но я не помню, кто последний в парном катании делал каскад “тройной сальхов-ойлер-тройной сальхов”. Это очень сложно. Молодцы, что рискуют. Еще хочу отметить провозку в наружном “кораблике” в конце программы — это тоже очень сложно, реально круто, я в восхищении».

Собеседник агентства подчеркнул, что у пары Мишина/Галлямов есть свое лицо и «фишки». «Они способны составить конкуренцию Бойковой/Козловскому, и это хорошо, потому что любая конкуренция — это движение вперед. Надеюсь увидеть у них еще более интересные заходы, позиции и, конечно, эмоции. В наше время парное катание и танцы сливаются в некий симбиоз, и хочется, чтобы “парники” брали с танцоров пример и показывали красивое, эмоциональное катание, а не просто делали элементы», — отметил он.

Панфилова и Рылов могут поменять место Бойковой и Козловского в очереди

«Мне бросилось в глаза то, что Панфилова/Рылов, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко и Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, которые тренируются в группе Валентины Тюковой, показали крайне высокую скорость катания. Скорость захода на парные элементы, подкрутки, поддержки не может не радовать, потому что не все так у нас носятся, а это круто, эффектно и вызывает восхищение. При этом, конечно, хочется видеть и тройные прыжки, которые исполняют не все эти пары», — констатировал Депутат.

«Попытка Панфиловой и Рылова исполнить тройной сальхов была, но она ни у мальчика, ни у девочки не увенчалась успехом. Если честно, сомневаюсь, что они успешно исполняют этот прыжок даже отдельно на тренировках. Как только мы тройной прыжок увидим, тогда можно будет вести серьезный разговор, хотя парные элементы у них очень классные, такие делают только топовые пары в фигурном катании. И хочется видеть у них больше эмоций, “фишек”, интересных программ», — добавил он.

Специалист подчеркнул важность индивидуального мастерства исполнения прыжковых элементов в нынешнем парном катании. «Если вычесть из оценок за технические элементы стоимость прыжков, то получится, что за парные элементы все призеры получили примерно одинаковую оценку. Их практически все пары исполняют хорошо. Значит, все упирается в прыжки, именно они сыграли решающую роль в соревнованиях, и для того, чтобы побеждать, надо работать именно над этой частью парного катания», — отметил собеседник агентства.