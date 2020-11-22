Букет ей в руки. Трусовой стоит вернуться к Тутберидзе. Иначе карьеру не спасти?

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Как бы ни сложилась дальнейшая судьба Трусовой, вечер 21 ноября 2020 года она вряд ли когда-то забудет. Четыре падения, худший прокат в карьере и сенсационное непопадание на пьедестал — этап Гран-при в Москве обернулся для Саши настоящим кошмаром.

Конечно, жизнь на этом не заканчивается, но, чтобы московский провал не стал для карьеры Трусовой началом конца, феноменальной российской фигуристке необходимо задать себе несколько тяжёлых и неприятных вопросов. И, пожалуй, самый актуальный из них звучит так: «А не заехать ли мне за букетом по дороге в “Хрустальный”?».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--b91d6fe56390b45f8cae { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--b91d6fe56390b45f8cae { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--b91d6fe56390b45f8cae" data-vnd="b91d6fe56390b45f8cae" data-profile="409" data-aspectRatio="1"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b91d6fe56390b45f8cae" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Если кто и способен спасти карьеру Трусовой, то только Этери Тутберидзе.

Трусова идёт по сценарию прошлого сезона

Делать далеко идущие выводы на основе одного провального выступления, конечно, неправильно. Тем более, ещё две недели назад Трусова штамповала четверные на этапе Кубка России в Казани и громила свою коллегу по группе Алёну Косторную, которой в Москве проиграла более 20 баллов. Но растерянность и беспомощность Трусовой в произвольной программе на Гран-при давали понять, что это нечто большее, чем случайный срыв. Кажется, её вновь настигли проблемы, не позволившие триумфально ворваться во взрослое катание.



Пока этот сезон в исполнении Трусовой по сценарию очень напоминает прошлый. Тогда после мощного начала, кучи комплиментов и авансов тоже последовала сенсационная неудача. Но поражение в финале Гран-при-2019 случилось чуть позже, чем нынешнее, а главное — не было таким сокрушительным. Тот срыв тоже многие называли случайным и непоказательным. Но дальше был заваленный прокат на чемпионате России, а потом не лучшее выступление на чемпионате Европы и только бронза.

Плющенко не решил главную проблему Трусовой

Серия неудач заставила Сашу усомниться в эффективности тренировочного процесса в группе Тутберидзе и наверняка подтолкнула её к переходу в академию Плющенко. Естественно, этот шаг многое изменил в её жизни: теперь Трусова не делит лёд с прямыми конкурентками, получает от тренера президентский номер в гостинице за победу и массу комплиментов после падения.

Есть изменения и в катании: Саша прибавила в скольжении и плавности движений, повысила качество тройного акселя. Но главная проблема никуда не исчезла — чрезмерная страсть к четверным прыжкам по-прежнему мешает ей побеждать.

Если Плющенко и считал, что ему удалось стабилизировать четверные прыжки у Трусовой, то теперь очевидно, что это не так. Хуже всего, что это поняла сама фигуристка, и сейчас многое будет зависеть от поведения Плющенко. Не предпринимать ничего в этой ситуации так же опасно, как требовать от Саши сократить количество четверных. Первый путь почти наверняка приведёт к дальнейшим поражениям, а второй поставит под угрозу сотрудничество Александры и её нынешнего тренера.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OjKoyQqMYgM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Трусовой пора вернуться к Тутберидзе?

Трусова в свои 16 лет уже вошла в историю фигурного катания, поставила уйму рекордов и заслужила статус феномена. О ней даже книгу уже успели написать. Но при всём при этом она по-прежнему не завоевала ни одного крупного взрослого титула. Если Саша хочет превратиться из королевы четверных, в королеву фигурного катания, то ей очевидно требуются серьёзные перемены. И шансов на то, что она сможет их произвести под руководством Плющенко, всё меньше. Кажется, что Евгений, наоборот, будет до последнего поощрять стремление Саши максимально усложнять контент, несмотря на колоссальные риски.

Выходом, как ни парадоксально, может стать возвращение к Тутберидзе. Далеко не факт, что в «Хрустальном» Трусова перестанет падать и превратиться в настоящую чемпионку, но если кто-то и способен спасти карьеру Русской ракеты, то как раз те люди, которые и вывели её в космос. Конечно, у Этери Георгиевны Трусова может не рассчитывать на президентские люксы и комплименты после падений, но сам факт возвращения будет свидетельствовать о том, что Саша готова поумерить амбиции ради спортивного результата.

Скорее всего, Трусова до последнего не захочет признавать, что переход к Плющенко был ошибкой (даже если это станет очевидно всем вокруг). Но теоретически её возвращение в «Хрустальный» вполне возможно. В отличие от Алёны Косторной Саша не выносила на публику подробности расставания с Тутберидзе и не делала резких заявлений.

В своём прощальном посте Трусова писала: «Уверена, у меня ещё будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет её любимых цветов».



Кажется, такая возможность появилась раньше, чем Трусова могла предположить.