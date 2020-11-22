Букет ей в руки. Трусовой стоит вернуться к Тутберидзе. Иначе карьеру не спасти?
Саша обещала подарить цветы своему великому тренеру. Похоже, самое время.
Саша обещала подарить цветы своему великому тренеру. Похоже, самое время.
Как бы ни сложилась дальнейшая судьба Трусовой, вечер 21 ноября 2020 года она вряд ли
Конечно, жизнь на этом не заканчивается, но, чтобы московский провал не стал для карьеры Трусовой началом конца, феноменальной российской фигуристке необходимо задать себе несколько тяжёлых и неприятных вопросов. И, пожалуй, самый актуальный из них звучит так: «А не заехать ли мне за букетом по дороге в “Хрустальный”?».
Если кто и способен спасти карьеру Трусовой, то только Этери Тутберидзе.
Делать далеко идущие выводы на основе одного провального выступления, конечно, неправильно. Тем более, ещё две недели назад Трусова штамповала четверные на этапе Кубка России в Казани и громила свою коллегу по группе Алёну Косторную, которой в Москве проиграла более 20 баллов. Но растерянность и беспомощность Трусовой в произвольной программе на
Пока этот сезон в исполнении Трусовой по сценарию очень напоминает прошлый. Тогда после мощного начала, кучи комплиментов и авансов тоже последовала сенсационная неудача. Но поражение в финале Гран-при-2019 случилось чуть позже, чем нынешнее, а главное — не было таким сокрушительным. Тот срыв тоже многие называли случайным и непоказательным. Но дальше был заваленный прокат на чемпионате России, а потом не лучшее выступление на чемпионате Европы и только бронза.
Есть изменения и в катании: Саша прибавила в скольжении и плавности движений, повысила качество тройного акселя. Но главная проблема никуда не исчезла — чрезмерная страсть к четверным прыжкам
Если Плющенко и считал, что ему удалось стабилизировать четверные прыжки у Трусовой, то теперь очевидно, что это не так. Хуже всего, что это поняла сама фигуристка, и сейчас многое будет зависеть от поведения Плющенко. Не предпринимать ничего в этой ситуации так же опасно, как требовать от Саши сократить количество четверных. Первый путь почти наверняка приведёт к дальнейшим поражениям, а второй поставит под угрозу сотрудничество Александры и её нынешнего тренера.
Трусова в свои 16 лет уже вошла в историю фигурного катания, поставила уйму рекордов и заслужила статус феномена. О ней даже книгу уже успели написать. Но при всём при этом она
Выходом, как ни парадоксально, может стать возвращение к Тутберидзе. Далеко не факт, что в «Хрустальном» Трусова перестанет падать и превратиться в настоящую чемпионку, но если
В своём прощальном посте Трусова писала: «Уверена, у меня ещё будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет её любимых цветов».
Кажется, такая возможность появилась раньше, чем Трусова могла предположить.
Алексей Адамов