Щербакова показала подарки от болельщиков

Поклонники подарили фигуристке корзину с цветами и двух милых кукол. Болельщики пожелали спортсменке выздоровления, отметив, что тысячи людей по всему миру ждут ее выступлений.

«За последние дни я прочитала множество добрых пожеланий и почувствовала вашу поддержку, когда она была мне очень нужна. Спасибо каждому», — подписала публикацию Щербакова.