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16:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Щербакова показала подарки от болельщиков

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Двукратная чемпионка России Анна Щербакова в Instagram-аккаунте поблагодарила болельщиков за поддержку и показала полученные от них подарки.

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Поклонники подарили фигуристке корзину с цветами и двух милых кукол. Болельщики пожелали спортсменке выздоровления, отметив, что тысячи людей по всему миру ждут ее выступлений.

Во время загрузки произошла ошибка.

«За последние дни я прочитала множество добрых пожеланий и почувствовала вашу поддержку, когда она была мне очень нужна. Спасибо каждому», — подписала публикацию Щербакова.

Ранее фигуристка пропустила московский этап Гран-при из-за болезни.

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