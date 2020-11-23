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20:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жулин рассказал, при каких условиях Загитова возобновит карьеру

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Александр Жулин предположил, в каком случае фигуристка Алина Загитова возобновит свою спортивную карьеру.

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Источник: РИА "Новости"

«Когда мы увидим, что она начала выполнять тройной аксель и четверные прыжки, тогда можно будет говорить о возвращении. Загитова не та спортсменка, которая будет довольствоваться шестыми местами», — цитирует Жулина RT.

При этом экс-фигурист отметил, что для возвращения на лед Загитовой нужно будет отказаться от карьеры телеведущей и начать максимально выкладываться на тренировках.

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Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда

«Но мне кажется, что Загитова сейчас себя очень комфортно чувствует. Она стала очень женственной, знает себе цену, стала лучше говорить и двигаться. Думаю, все правильно делает», — добавил специалист.

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