Жулин рассказал, при каких условиях Загитова возобновит карьеру

«Когда мы увидим, что она начала выполнять тройной аксель и четверные прыжки, тогда можно будет говорить о возвращении. Загитова не та спортсменка, которая будет довольствоваться шестыми местами», — цитирует Жулина RT.

При этом экс-фигурист отметил, что для возвращения на лед Загитовой нужно будет отказаться от карьеры телеведущей и начать максимально выкладываться на тренировках.

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда