Жулин рассказал, при каких условиях Загитова возобновит карьеру

«Когда мы увидим, что она начала выполнять тройной аксель и четверные прыжки, тогда можно будет говорить о возвращении. Загитова не та спортсменка, которая будет довольствоваться шестыми местами», — цитирует Жулина RT.
При этом экс-фигурист отметил, что для возвращения на лед Загитовой нужно будет отказаться от карьеры телеведущей и начать максимально выкладываться на тренировках.
«Но мне кажется, что Загитова сейчас себя очень комфортно чувствует. Она стала очень женственной, знает себе цену, стала лучше говорить и двигаться. Думаю, все правильно делает», — добавил специалист.