Тарасова: Туктамышева с блеском победила на этапе Гран-при в России
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Елизавета Туктамышева одержала блистательную победу на этапе серии
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Елизавета Туктамышева одержала блистательную победу на этапе серии
23-летняя Туктамышева одержала победу на этапе
«Очень рада за Лизу и Алексея Николаевича [Мишина]. У них были годы подъема и годы забвения, — сказала Тарасова. — Сейчас они выучили и сделали максимальную программу, если Лиза еще и четверной тулуп сможет сделать, так ее и вовсе не обыграть. Молодец девочка, выросла большая спортсменка».
«Лиза сделала так, что теперь с ней будут обязательно считаться, она с блеском выиграла этот турнир», — добавила она.
Туктамышева сумела обойти 17-летнюю Алену Косторную — действующую чемпионку Европы. 16-летняя Александра Трусова, которая является рекордсменкой по числу четверных прыжков в одной программе, заняла четвертое место.