Тарасова: Туктамышева с блеском победила на этапе Гран-при в России

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23-летняя Туктамышева одержала победу на этапе Гран-при в России в субботу. Первое место на турнирах уровня выше «Челленджера» она заняла впервые с 2018 года.

«Очень рада за Лизу и Алексея Николаевича [Мишина]. У них были годы подъема и годы забвения, — сказала Тарасова. — Сейчас они выучили и сделали максимальную программу, если Лиза еще и четверной тулуп сможет сделать, так ее и вовсе не обыграть. Молодец девочка, выросла большая спортсменка».

«Лиза сделала так, что теперь с ней будут обязательно считаться, она с блеском выиграла этот турнир», — добавила она.