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12:54 (мск), источник: ТАСС

Тарасова: Туктамышева с блеском победила на этапе Гран-при в России

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Елизавета Туктамышева одержала блистательную победу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в России. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

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20
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20
фотографий

23-летняя Туктамышева одержала победу на этапе Гран-при в России в субботу. Первое место на турнирах уровня выше «Челленджера» она заняла впервые с 2018 года.

«Очень рада за Лизу и Алексея Николаевича [Мишина]. У них были годы подъема и годы забвения, — сказала Тарасова. — Сейчас они выучили и сделали максимальную программу, если Лиза еще и четверной тулуп сможет сделать, так ее и вовсе не обыграть. Молодец девочка, выросла большая спортсменка».

«Лиза сделала так, что теперь с ней будут обязательно считаться, она с блеском выиграла этот турнир», — добавила она.

Туктамышева сумела обойти 17-летнюю Алену Косторную — действующую чемпионку Европы. 16-летняя Александра Трусова, которая является рекордсменкой по числу четверных прыжков в одной программе, заняла четвертое место.

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