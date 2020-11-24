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13:23 (мск), источник: ТАСС

Тарасова считает, что Трусовой надо работать над устранением недокрутов на прыжках

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Фигуристке Александре Трусовой для исполнения чистых прокатов необходимо устранять недокруты на прыжках. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

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Источник: Reuters

Трусова не попала в число призеров на этапе Гран-при в России, в субботу в произвольной программе она упала с четверных сальхова, лутца, тулупа и с тройного лутца. В итоге фигуристка заняла четвертое место. В межсезонье 16-летняя Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко.

«У нее есть тренер, которого зовут Евгений Плющенко, у него и надо спросить о причинах такого выступления. Я являюсь болельщицей Саши, люблю ее, но при этом прекрасно вижу, что она недокручивала прыжки», — сказала Тарасова.

Заслуженный тренер РФ не разделяет мнения, что ошибки фигуристки вызваны тем, что на тренировках она стала больше внимания уделять хореографии и скольжению. «Я с этим не согласна, у каждого есть свои проблемы и над ними надо работать», — сказала она.

Трусова является бронзовым призером чемпионата Европы 2020 года и финала Гран-при сезона-2019/20.

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