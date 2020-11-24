Тарасова считает, что Трусовой надо работать над устранением недокрутов на прыжках

Трусова не попала в число призеров на этапе Гран-при в России, в субботу в произвольной программе она упала с четверных сальхова, лутца, тулупа и с тройного лутца. В итоге фигуристка заняла четвертое место. В межсезонье 16-летняя Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко.

«У нее есть тренер, которого зовут Евгений Плющенко, у него и надо спросить о причинах такого выступления. Я являюсь болельщицей Саши, люблю ее, но при этом прекрасно вижу, что она недокручивала прыжки», — сказала Тарасова.

Заслуженный тренер РФ не разделяет мнения, что ошибки фигуристки вызваны тем, что на тренировках она стала больше внимания уделять хореографии и скольжению. «Я с этим не согласна, у каждого есть свои проблемы и над ними надо работать», — сказала она.