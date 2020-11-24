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14:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Возбуждено дело против нашедшего психические проблемы у сына Плющенко таблоида

Продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская в Instagram рассказала о возбуждении уголовного дела против таблоида StarHit, нашедшего психические проблемы у их сына Александра.

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Рудковская заявила, что правосудие должно восторжествовать, так как на кону стоит спокойная жизнь их сына. «Они захотели навредить ребенку и остаться безнаказанным. Но они не учли, что мы с Женей научились преодолевать такие трудности. И делали все, чтобы эта дикая подлость не осталась безнаказанной», — добавила она.

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Продюсер также сообщила, что вместе с адвокатами работает над законопроектом, запрещающим СМИ публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения родителей. «Таких людей надо судить и добиваться реальных сроков наказания за их мерзкие действия», — подытожила она.

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В мае этого года StarHit разместил материал, в котором говорилось о психическом расстройстве Плющенко-младшего. Отец мальчика назвал информацию клеветой и пообещал наказать виновных. Позже главред StarHit Анастасия Ананьина ответила на обвинения, подчеркнув, что редакция должна иметь «свободу действий».

Александр Плющенко занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу. Он зарабатывает 12 миллионов рублей в год.

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