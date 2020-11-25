Жириновский обратился к Первому каналу из-за «пренебрежения санитарными правилами» российскими фигуристками
В обращении к Эрнсту Жириновский обращает внимание на демонстрацию Первым каналом того, что происходило за кулисами
В обращении к Эрнсту Жириновский обращает внимание на демонстрацию Первым каналом того, что происходило за кулисами
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил обращения гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и руководителю ВГТРК Олегу Добродееву, в которых призвал исключить из телепрограмм сцены с объятиями, поцелуями и рукопожатиями участников в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
В обращении к Эрнсту Жириновский обращает внимание на демонстрацию Первым каналом того, что происходило за кулисами
На демонстративное пренебрежение российских фигуристок санитарными правилами обратили внимание даже иностранные журналисты. Убежден, что до окончания периода вынужденных санитарных ограничений нельзя злоупотреблять демонстрацией на крупнейшем канале страны сцен объятий и поцелуев, даже если это оправдано с художественной или драматической точки зрения.
Напомним, этап