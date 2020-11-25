Жириновский обратился к Первому каналу из-за «пренебрежения санитарными правилами» российскими фигуристками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил обращения гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и руководителю ВГТРК Олегу Добродееву, в которых призвал исключить из телепрограмм сцены с объятиями, поцелуями и рукопожатиями участников в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

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В обращении к Эрнсту Жириновский обращает внимание на демонстрацию Первым каналом того, что происходило за кулисами Гран-при России по фигурному катанию, а именно объятий и поцелуев участниц с тренерами.

На демонстративное пренебрежение российских фигуристок санитарными правилами обратили внимание даже иностранные журналисты. Убежден, что до окончания периода вынужденных санитарных ограничений нельзя злоупотреблять демонстрацией на крупнейшем канале страны сцен объятий и поцелуев, даже если это оправдано с художественной или драматической точки зрения. Владимир Жириновский лидер ЛДПР