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13:18 (мск), источник: Sport24

«Мое лицо многогранно». Загитова посмеялась над своей фотографией с «Ледникового периода»

Российская фигуристка Алина Загитова, которая в настоящее время работает в качестве ведущей популярного шоу Ледниковый период на Первом канале, посмеялась над своим выражением лица на фотографии.

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Загитова сделала в сторис репост фотографии, на которой она смешно выглядит: с закрытыми глазами и сжатыми губами.

Источник: Instagram

«Мое лицо многогранно», — подписала фото 18-летняя спортсменка, приложив к сообщению рыдающий от смеха эмодзи. Рядом с Загитовой на фотографии запечатлен ведущий «Ледникового периода» Алексей Ягудин.

В популярном фан-аккаунте Загитовой в инстаграме (72 тыс. подписчиков) активно обсуждают ее новые фотографии с «Ледникового периода».

Во время загрузки произошла ошибка.

my_zagi_star: Столько эмоций?? она даже морщится идеально?

lnv007: Смешная!? Плечики Алины — отдельная красота! ?

severtsevairina: Алина такая естественная в своих эмоциях! Ну прелесть же прелестная! ???

gauharitta: И мемная, и красивая, и наша любимая!).

raisaviazmitinova: Смешные, юморные. Хорошо, что с Алексеем в паре. Он юморист, с ним легко Алине! Я так думаю?

minsineyaaaratam: Эмоции)).

nataiva1975: Обожаю Алинин юмор! ?

aljunya: По этим кадрам заметно, что Алина уже освоилась и позволяет себе быть смешной и свободной! Молодец, красотка ?

olg8702: Ути-упи. Алиночка такая тут утяшечка, так зажмурилась.? И все-то ей к лицу. Такая вся естественная, настоящая??

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