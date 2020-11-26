«Мое лицо многогранно». Загитова посмеялась над своей фотографией с «Ледникового периода»

Загитова сделала в сторис репост фотографии, на которой она смешно выглядит: с закрытыми глазами и сжатыми губами.
«Мое лицо многогранно», — подписала фото 18-летняя спортсменка, приложив к сообщению рыдающий от смеха эмодзи. Рядом с Загитовой на фотографии запечатлен ведущий «Ледникового периода» Алексей Ягудин.
В популярном фан-аккаунте Загитовой в инстаграме (72 тыс. подписчиков) активно обсуждают ее новые фотографии с «Ледникового периода».
my_zagi_star: Столько эмоций?? она даже морщится идеально?
lnv007: Смешная!? Плечики Алины — отдельная красота! ?
severtsevairina: Алина такая естественная в своих эмоциях! Ну прелесть же прелестная! ???
gauharitta: И мемная, и красивая, и наша любимая!).
raisaviazmitinova: Смешные, юморные. Хорошо, что с Алексеем в паре. Он юморист, с ним легко Алине! Я так думаю?
minsineyaaaratam: Эмоции)).
nataiva1975: Обожаю Алинин юмор! ?
aljunya: По этим кадрам заметно, что Алина уже освоилась и позволяет себе быть смешной и свободной! Молодец, красотка ?
olg8702: Ути-упи. Алиночка такая тут утяшечка, так зажмурилась.? И все-то ей к лицу. Такая вся естественная, настоящая??