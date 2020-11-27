Фигурное катание хочет повзрослеть. Это угроза для Тутберидзе, но не для России?

Что необходимо понимать в вопросе возрастного ценза в фигурном катании? Во-первых, нет никакой сенсации в предложении Норвегии поднять минимальный возраст с 15 до 17 лет. Да, в мире есть много стран, которые хотят сделать невозможными победы девятиклассницы Алины Загитовой на Олимпиаде. На месте норвежцев могло быть еще несколько десятков членов ISU, и на ближайшем конгрессе вопрос минимального возраста в фигурном катании обязательно будет не только поднят, но и как следует проголосован. А как следует — можно проверить по прошлому конгрессу в Севилье в 2017 году.

Тогда предложение пытались включить в экстренном порядке по инициативе Нидерландов, и для внеочередного рассмотрения нужно было 4/5 голосов. «За» проголосовало 63 делегата, 39 «против», 15 воздержались. То есть идея не прошла. Но если предложение включат по правилам, через технический комитет, и вынесут на конгресс заранее, то понадобится простое большинство. Оно уже есть — 54 процента. За последние годы в ISU, конечно, приняли дружественные нам Вьетнам и Туркмению, но они лишь ассоциативные члены и голосовать пока не могут. Так что вице-президенту ISU Александру Лакернику и Российской Федерации надо совершить чудеса лоббизма, чтобы не допустить изменений.

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Во-вторых, у нас принято считать, что Норвегия, Нидерланды — какие-то мелкие фигурные карлики, но в ISU, куда входит и конькобежный спорт, эти страны далеко не последние. А президент союза — голландец Ян Дейкема. Так что — анатомический каламбур — ноги растут с самого верха. Да и наши основные соперники с удовольствием нововведение поддержат. Слова Татьяны Тарасовой о том, что норвежцы «что-то там чирикают», вряд ли справедливы, особенно если вспомнить, что сама Татьяна Анатольевна еще недавно была за подъем возраста. Легендарная норвежка Соня Хени вряд ли бы одобрила, хотя тоже была переменчивой девушкой.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFCqdbCo5SY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Не ждать, а готовиться

Короче говоря, с высокой вероятностью изменения примут. Российская федерация фигурного катания официально против, но не под запись многие тренеры говорят, что морально готовы к реформе. И надо начинать к ней адаптироваться. Среди сторонников в России была не только Тарасова, но и Алексей Мишин, Евгений Плющенко, Елизавета Туктамышева и даже федерация Санкт-Петербурга, что вызвало неудовольствие ФФККР. Список внушительный. Да и Лакерник уже высказывался в духе, что изменения «не смертельны».

Аргументы «за» и «против» изменения минимального возраста давно известны. Главным аргументом «за» называется возможность продлить карьеры фигуристок, сохранить здоровье и привлечь спонсоров. Против — желание искусственно ограничить технический прогресс. Противники реформ утверждают, что фигуристки будут «убиваться» в юниорах и просто не доживать до взрослых соревнований, а главные турниры превратятся в старты вроде предпоследних разминок чемпионата Европы, на которых 24-летние немки и словенки не могут и каскад 3 + 3 прыгнуть.

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Сама по себе реформа как будто нацелена не на фигуристов, а на судей, которые не могут остановить явление 15−16-летних русских квадисток народу. Ведь есть простое альтернативное решение проблемы, и оно на поверхности — повысить вес компонентной часть оценки для девушек вдвое, как у мужчин, и ставить нормальные оценки, а не 9,50 вчерашним юниоркам. Но это сторонники реформы типа норвежцев оставляют за скобками.

Изменение возраста действительно не смертельно

Но в «самоубийстве» юниоров ISU точно не обвинишь — куда важнее для карьер фигуристок тренерский стиль, чем директивы конгресса. Уход из спорта раньше сдачи ЕГЭ вызывает ассоциацию с учениками Этери Тутберидзе. На одной чаше весов результат, на другой — обилие травм и ранняя пенсия. Разумеется, реформы принимаются в первую очередь против этой группы, и в данном случае логика ISU потрясающа, ведь Тутберидзе признали лучшим тренером мира.

Уж чем Этери Георгиевна всегда отличалась, так это максимально рациональным подходом к правилам. Конечно, перенести прыжки во вторую половину и получить за них больше надбавок легче, чем изменить всю систему подготовки. Но если в «Хрустальном» сумеют адаптироваться под очередные изменения — честь и хвала. Нет — отсылки к заговору ISU все равно не помогут. Правда, сейчас группе Тутберидзе прежде всего надо выздороветь.

Подъем возраста вряд ли застопорит и технический прогресс — фигуристки все равно исполняют все более сложные прыжки, этому способствуют конкуренция и развитие медицины. Многие спортсмены, с которым доводилось говорить, утверждают, что для четверных важна мышечная память: если ты тренировал его до пубертата, то и после него он сохранится. Случай Елизаветы Туктамышевой в помощь.

На данный момент мы просто находимся на переломе, когда еще не произошел первый послепубертатный выпуск школы квадисток. Если Трусова и Щербакова сохранят их после взросления — проблемы в принципе нет. И уж точно они все равно будут технически сильнее условной Николь Шотт с ее недокрученными 3 + 2.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6qNndtpE_5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6qNndtpE_5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6qNndtpE_5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Анна Щербакова (@anna__shcherbakova_)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Неожиданные повороты

Наконец, введение нового ценза может совпасть по времени с коренной реформой фигурного катания и заменой короткой и произвольной программ на техническую и артистическую. Здесь остается пространство для маневра России — поторговаться за правила и за разрешение четверных в обеих программах. Возможны самые необычные конфигурации. Правда, не столь очевидно, что это нововведение примут — пока все слишком мутно и непонятно. Наконец, новые законы ISU вступят в силу не с момента принятия, а в новом олимпийском цикле, и до Игр в Кортина-д’Ампеццо у всех будет время адаптироваться.

Возвращаясь к фразе из заголовка — угрозы для Тутберидзе больше, чем для России. «Хрустальный» может остаться с грудой юниорских медалей вместо взрослых, если тренерский штаб не захочет играть вдолгую. Но у сборной России — длинная скамейка. В регионах много проблем, но пока система продвижения молодых талантов работает. А это куда важнее, чем одна цифра в правилах ISU. Все-таки Тутберидзе — не вся Россия.