Загитова поделилась планами на будущее вне спорта

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18-летняя Загитова отметила, что не видит себя именно в журналистике. Однако спортсменке интересна работа продюсера. «Может быть, буду себя продюсировать. Возможно, кто знает?» — заявила Загитова.

Фигуристка учится на факультете продюсировании и культурной политики РАНХиГС. Также она выступает в роли ведущей в новом сезоне шоу «Ледниковый период» в паре с другим олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. В октябре стало известно, что спортсменка не будет принимать участие в этапах мирового Гран-при, а также в этапах Кубка России и чемпионате страны.

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