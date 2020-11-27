Татьяна Навка открыла свою академию фигурного катания
Академия под названием «Наши надежды» будет базироваться в Красногорске.
Академия под названием «Наши надежды» будет базироваться в Красногорске.
Татьяна Навка, олимпийская чемпионка и жена
Академия будет располагаться в Красногорске (Московская область), ее название — «Наши надежды».
«Долго думала, да или нет, взвешивала все за и против, слушала доводы и уговоры педагогов, родителей детей… И в итоге я решилась на такой ответственный шаг — взять под свое крыло эту группу и вместе с ними развивать ее», — написала Навка. По словам бывшей спортсменки, ее дочь Надежда с первых шагов занимается с работающими в академии тренерами.
Навка стала олимпийской чемпионкой на Играх 2006 в Турине, выиграв золото в танцах на льду в дуэте с Романом Костомаровым. Также она является двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.
После Олимпиады в Турине Навка завершила спортивную карьеру. В августе 2015 года она вышла замуж за Дмитрия Пескова.
В августе свою академию фигурного катания открыла в Москве олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова. Также в столице действует академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Кроме того, в центре спорта и образования «Самбо-70» занимается группа тренера Этери Тутберидзе.