Повышайте на здоровье! Россия только выиграет от поднятия минимального возраста фигуристок

Российские фигуристки разучились проигрывать иностранным соперницам. Восхитительные ученицы Этери Тутберидзе сменяют друг друга в роли ночного кошмара для представительниц других стран, а очередь в сборную расписана вплоть до Олимпиады 2026 года. Не иначе как в России нашли неиссякаемый источник талантливых фигуристок!

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ade67e3e1af4e4f6544d" data-vnd="ade67e3e1af4e4f6544d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ade67e3e1af4e4f6544d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Иностранцы космический рывок женского одиночного катания в России откровенно прозевали, а потому сейчас их накрывает волна безысходности. Примечательно, что остановить затянувшееся доминирование российских девочек пытаются не спортсмены и тренеры, а юристы и чиновники. Всё идёт к тому, что вскоре их стараниями на крупнейших турнирах смогут выступать только девушки старше 17 лет. Вот только это никак не помешает России побеждать.

А многие российские фигуристки ещё и спасибо скажут!

Норвегия хочет изменить фигурное катание

Разговоры о поднятии возрастного ценза у одиночниц начались ещё после победы 15-летней Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане, но, кажется, именно сейчас сторонники этой идеи как нельзя близки к успеху. До этого инициаторами повышения минимального возраста выхода во взрослые были Дания и Нидерланды, сейчас же предложение внесла Норвегия. По нынешним правилам к участию во взрослых турнирах под эгидой ISU допускаются спортсменки, которым исполнилось 15 лет до 1 июля. Скандинавы же предлагают поднять эту планку ещё на два года.

Скорее всего, многострадальная инициатива будет рассмотрена уже на ближайшем заседании конгресса ISU в 2021 году. И пока всё идёт к тому, что предложение всё-таки примут. Даже вице-президент ISU Александр Лакерник, представитель России в Международном союзе конькобежцев, называет возможное решение несмертельным, чем как будто готовит соотечественников к неутешительному развитию событий.

Хотя рассмотрение вопроса о повышении ценза инициировала Норвегия, руководствуясь исключительно заботой о здоровье и спортивном долголетии спортсменок, невозможно отделаться от мысли, что за всем этим процессом стоят прямые конкуренты сборной России. Именно наши юниорки буквально за один олимпийский цикл отправили фигурное катание в космос и заставили весь мир понять, что в ближайшее время побеждать без элементов ультра-си будет практически нереально.

Впрочем, Норвегия тоже может выиграть от ужесточения возрастного ценза. На появление новой Сони Хени они, конечно, не рассчитывают, зато создание проблем России может способствовать их успеху в общем зачёте зимних Олимпийских игр.

«Норвежец-фигурист — такого понятия нет. У них нет ни одного человека, который катается, пусть они сидят, не чирикают, какие требования они выдвигают. Пусть они задумаются над смехотворностью этого предложения. Откуда они знают, со скольких лет нельзя выступать среди взрослых?» — возмущается Татьяна Тарасова.

Доминирование России не исчезнет

Но чем больше нас пугают, тем меньше мы боимся. Если недавно ужесточение возрастного ценза казалось угрозой для российского доминирования, то теперь кажется, что оно лишь усложнит жизнь отдельным спортсменкам. Этап Гран-при в Москве показал, что Елизавета Туктамышева способна обыгрывать даже юных лидеров мирового фигурного катания, а уж среди взрослых иностранных соперниц ей и вовсе нет равных.

Никуда не исчезнет после изменений в регламенте и школа Этери Тутберидзе. Да, Этери Георгиевна ещё ни разу не приводила к большой победе фигуристку старше 17 лет, но, возможно, это именно тот вызов, который ей требуется для развития в профессии. В «Хрустальном» уже сейчас тренируются Евгения Медведева и Алина Загитова, которым решение о повышении возрастного ценза может подарить новую жизнь в спорте. Кроме того, уже в следующем сезоне удовлетворять новым требованиям будет двукратная чемпионка России Анна Щербакова. Что касается юных подопечных Тутберидзе, то очевидно, что тренер подкорректирует свои методики, чтобы фигуристки выходили на пик к 17 годам.

Что касается других групп, то Алёна Косторная могла бы соревноваться уже сейчас, а Трусова дебютировала бы по взрослым в следующем сезоне.

Кроме того, соответствуют ужесточённым правилам Анна Фролова и Анастасия Гулякова, которые также способы бороться с лучшими иностранными оппонентками как минимум на уровне чемпионата Европы.

Кто из россиянок пострадает от нововведений?

Вероятно, нововведения начнут действовать только в следующем олимпийском цикле. Следуя этой логике, во взрослые успеют выйти Камила Валиева, Дарья Усачёва и Майя Хромых, претендующие на поездку в Пекин. В олимпийский сезон девочкам будет по 15 лет, и тут резонно задать вопрос: если возрастной ценз всё-таки ужесточат, после Игр новой тройке Тутберидзе снова придётся вернуться в юниоры? А это точно будет способствовать продолжению их карьеры, как нас уверяют авторы идеи?

Потенциальное ужесточение ценза отберёт по два года карьеры у самых талантливых фигуристок следующего поколения: Софьи Акатьевой, Софьи Самоделкиной, Аделии Петросян и Вероники Жилиной. Правда, на Олимпиаде-2026 все эти девочки всё равно смогут выступать, так что если на нововведения европейские страны вдохновила Россия, то тут они сильно промахнулись. Вряд ли в новой реальности российские флаги станут появляться на пьедесталах реже.

Читайте также Другое катание. Почему Загитова должна поблагодарить несравненную Туктамышеву

Возрастной ценз невыгоден никому

Если инициативу Норвегии поддержат главные конкуренты России из США и Японии, то тем самым они распишутся в собственной беспомощности в борьбе с уникальными российскими талантами. Тем более у Америки по-прежнему есть Алиса Лью (на родине в неё верят, даже несмотря на изменения в теле), а у Японии — Миэ Хамада, которая учит 16-летних девочек прыгать элементы ультра-си. Та же Рика Кихира свою главную победу одержала в 16 лет, победив в финале Гран-при-2018 и Загитову, и Туктамышеву.

По большому счёту от новых правил не выиграет никто. Они не дадут преимущества ни Японии, ни США, ни даже самой Норвегии, для которой одна квота на чемпионат Европы уже за счастье. Конечно, Россия столкнётся с необходимостью модернизировать отлаженный механизм воспитания чемпионок, но огромные вложения в фигурное катание, тренерские амбиции и талантливые спортсменки останутся при нас. Вполне возможно, что кому-то из наших девочек потенциальное решение ISU действительно продлит карьеру.

А в долгосрочной перспективе импульсивное желание иностранцев любой ценой остановить российское лидерство может привести к обратному эффекту. Тутберидзе и другим тренерам придётся работать в долгую, а значит, у нашего женского катания вообще не останется слабых мест.

И тогда российские фигуристки ещё и спасибо скажут Норвегии.