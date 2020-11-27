Туктамышева: Сейчас планирую усиленно сосредоточиться на четверном тулупе и исполнить его на чемпионате России

«Сейчас планирую усиленно сосредоточиться на четверном тулупе и исполнить его на чемпионате России. Но, к сожалению, не могу этого гарантировать. Целенаправленно учить четверной тулуп начала только в прошлом году. Когда я тренировала тройной аксель, однажды попыталась и квад исполнить. Та попытка была потенциально успешна, я понимала, что смогу прыгнуть чисто. Но тогда это казалось неактуальным, мы решили сосредоточиться на акселе. Любимый элемент? Из прыжков — двойной или тройной аксель, а также лутц. Еще люблю кантилевер», — сказала Туктамышева в интервью Vogue.