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18:31 (мск), источник: Sport24

Туктамышева: Сейчас планирую усиленно сосредоточиться на четверном тулупе и исполнить его на чемпионате России

Чемпионка мира и Европы, победительница Гран-при России Елизавета Туктамышева рассказала о планах усиленно поработать над исполнением четверного тулупа, чтобы исполнить его на предстоящем чемпионате страны.

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«Сейчас планирую усиленно сосредоточиться на четверном тулупе и исполнить его на чемпионате России. Но, к сожалению, не могу этого гарантировать. Целенаправленно учить четверной тулуп начала только в прошлом году. Когда я тренировала тройной аксель, однажды попыталась и квад исполнить. Та попытка была потенциально успешна, я понимала, что смогу прыгнуть чисто. Но тогда это казалось неактуальным, мы решили сосредоточиться на акселе. Любимый элемент? Из прыжков — двойной или тройной аксель, а также лутц. Еще люблю кантилевер», — сказала Туктамышева в интервью Vogue.

Чемпионат России запланирован на 22—27 декабря в Челябинске.

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