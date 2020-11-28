Фигуристка Туктамышева заявила, что намерена выступить на Олимпийских играх — 2022

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23-летняя Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при в Москве 21 ноября, после чего написала, что работа еще не закончена. «Моя работа — это Пекин-2022», — сказала она. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

«Про свои шансы я не люблю думать, потому что если ты размышляешь о них, то, значит, заглядываешь в будущее, на что-то надеешься, а я люблю жить настоящим и оценивать ситуацию прямо здесь и сейчас. Так что теперь просто стараюсь поймать эту волну и как-то продолжить ее», — добавила фигуристка.

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