Фигуристка Туктамышева заявила, что намерена выступить на Олимпийских играх — 2022
ТАСС, 28 ноября. Целью российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой является участие в Олимпийских играх 2022 года. Ее комментарий приводит портал «Газета.Ru».
ТАСС, 28 ноября. Целью российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой является участие в Олимпийских играх 2022 года. Ее комментарий приводит портал «Газета.Ru».
23-летняя Туктамышева стала победительницей этапа
«Про свои шансы я не люблю думать, потому что если ты размышляешь о них, то, значит, заглядываешь в будущее, на
Туктамышева является чемпионкой мира и чемпионкой Европы 2015 года. Также в ее активе бронзовая медаль чемпионата Европы 2013 года, серебряная награда командного чемпионата мира 2015 года и бронзовая медаль 2019 года. Является победительницей финала