Японка превзошла Косторную и Туктамышеву. У нас будут серьезные конкуренты на ЧМ
Не только Россия сумела сохранить своих фигуристок в хорошей форме.
Не только Россия сумела сохранить своих фигуристок в хорошей форме.
Еще один этап «Гран-при» со зрителями показал: не только Россия сумела сохранить своих фигуристок в хорошей форме.
«Гран-при Японии». Женщины
1. Каори Сакамото (Япония) — 229,51
2. Вакаба Хигути (Япония) — 200,98
3. Рино Мацуике (Япония) — 198,97
4. Маи Михара (Япония) — 194,73
5. Мако Ямашита (Япония) — 186,13
6. Мана Кавабе (Япония) — 185,70
7. Ю Ен (Южная Корея) — 181,73.
В японской Осаке прошел четвертый и последний этап серии «Гран-при» по фигурному катанию. Как известно, серия в этом году усеченная. Два этапа — во Франции и Канаде — отменили, а на остальные
Перед стартом соревнований главным фаворитом японского этапа была кореянка Ен Ю. Ее допустили до «Гран-при», поскольку у Кореи своего этапа серии нет, а Ю тренируется в Японии у знаменитого тренера Миа Хамады. Примерно по такой же схеме в России выступал грузин Морис Квителашвили, работающий в группе Этери Тутберидзе. Ен Ю весной была чуть ли не претенденткой на «золото» чемпионата мира: она добавила к тройному акселю, который она уже ранее успешно исполняла на соревнованиях четверные лутц и риттбергер. Но ЧМ в Монреале отменили
Ю пришлось еще тяжелее, поскольку она не сразу смогла вернуться в Японию и продолжить работу с Хамадой.
Она начала тренироваться и готовиться к сезону заметно позже своих соперниц, что точно сказалось на ее итоговой форме. Тем не менее, в каком точно состоянии кореянка выйдет в Осаке сказать было трудно, поскольку информации из Японии поступает мало и соцсети азиатские фигуристы ведут не так активно, как российские и американские. Но знак, что у Ен Ю не все хорошо поступил еще в день подачи заявок на технический контент. Ни четверного лутца, ни тем более риттбергера Ю исполнять не собиралась и неизвестно, восстановила ли она эти элементы.
Зато тройной аксель в деле — по прыжку в короткой и произвольной. Обидно что дебют женского четверного риттбергера откладывается на неопределенный срок: сначала Александра Трусова отказалась прыгать его в Москве, теперь и кореянка Ю не стала даже пробовать новый прыжок. Но даже только с тройным акселем Ю должна была легко побеждать — у нее сильнейшая заявка, а лучшая из японок Рика Кихира сейчас тренируется в Швейцарии у Стефана Ламбьеля и приехать в Осаку не смогла.
Правда реальность оказалась намного жестче. Уже в короткой стало ясно, что за первое место Ю бороться не будет: падение с тройного акселя, тройного лутца, заваленный каскад флипа с тулупом. Последнее 12-е место! В произвольной Ен откаталась получше, но вернуть утраченные позиции уже не смогла.
Зато в произвольной Ю сделала чистый тройной аксель и показала, что не совсем утратила все за межсезонье. Возможно, Ен не хватает пока что физики выкатывать программу от и до без ошибок, а проблемы со стабильностью у нее были и раньше. Кореянка, кстати, не единственная кто пробовал
Два раза заходила на тройной аксель еще Мана Кавабе и выдала два неудачных исполнения. Был на японском этапе и четверной. Молодая Мако Ямашита заходила на четверной сальхов, но не смогла скрутить прыжок и упала.
Что важно: Каори набрала по итогам соревнований больше баллов, чем россиянка Елизавета Туктамышева на московском этапе и стала лидером всего мирового сезона. И это при том, что в Японии было достаточно строгое судейство. Если в США и России (особенно в России) посчитали нужны поддержать своих спортсменов высокими баллами на первом и пока что единственном международном старте, то в Японии, наоборот, судили очень строго и отмечали каждый недокрут. Не баловали и оценками за компоненты, пока в Москве ставили практически всем больше 9 баллов, в Осаке попадались и 7-ки, и 6-ки. Поэтому итоговые 229,51 от Сакомото действительно впечатляют.
На чемпионате мира в Стокгольме (если он
Тем не менее, главным откровением японского этапа стала не Каори, а танцор на льду Дайсуке Такахаси. Просто представьте себе историю: «бронзовый» призер Олимпиады, чемпион мира в возрасте 34 лет дебютирует в другом виде спорта! Всю карьеру Такахаси был одиночником, причем вполне +успешным. Но год назад Дайсуке решил попробовать себя в танцах на льду. Встал в пару с Каной Мурамото, поехал тренироваться в США к сильнейшему тренеру Марине Зуевой.
А потом случилась пандемия и многие решили, что про свою затею Такахаси забыл. Как бы не так! Он вышел на лед в официальных соревнованиях и после короткого танца пара Мурамото/Такахаси поразил всех — чемпион мира и его партнерша заняли третье место. И точно первое в зрительской поддержке — фанаты устроили Дайсуке стоячую овацию после выступления.
Кстати, японский этап прошел со зрителями и визуально их было даже больше, чем в Москве. Но в случае с японцами американец Филип Херш, требовавший отменить московский этап, выступать не стал. «Судьи в масках, технические специалисты в масках, тренеры в масках, зрители в масках. Даже плюшевые игрушки в масках!», — написал Херш в своем твиттере. А потом сообщил более важную новость — на чемпионат Японии, который пройдет в конце декабря заявлен знаменитый Юдзуру Ханю.
Рустам Имамов