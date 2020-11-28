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16:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Плющенко и Рудковская объяснили выбор имени для младшего сына

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская в эфире программы «Вечерний Ургант» объяснили выбор имени для младшего сына Арсения. Запись доступна на YouTube.

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«Называем всех детей только русскими именами и очень долго думали, как. Уже все имена любимые были взяты», — заметила Рудковская. Плющенко подчеркнул, что они выбирали между Дмитрием и Арсением и в результате остановились на втором.

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О том, что у Плющенко и Рудковской родился еще один сын, стало известно 1 октября. Пара воспользовалась услугами суррогатной матери.

У Плющенко есть ребенок от предыдущего брака, Рудковская в браке с Николаем Батуриным воспитывала двоих детей. Арсений стал вторым совместным ребенком продюсера и фигуриста. Их первенец Александр Плющенко родился 6 января 2013 года. В соцсетях он получил известность как Гном Гномыч.

Александр Плющенко занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу, а также имеет несколько рекламных контрактов. Он зарабатывает 12 миллионов рублей в год.

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