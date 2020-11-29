Туктамышева рассказала о личной жизни
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своей личной жизни.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своей личной жизни.
Спортсменка призналась, что сейчас не состоит в романтических отношениях, но чувствует себя хорошо, так как как у нее есть друзья, подруги и семья.
Любовь разная может быть. Конечно, приятно разделять
что-тос любимым человеком, но быть самодостаточной женщиной тоже неплохо.
21 ноября Туктамышева стала победительницей
25 октября Туктамышева заняла третье место на этапе Кубка России в Сочи. 23-летняя фигуристка — чемпионка мира и Европы 2015 года.