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10:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Туктамышева рассказала о личной жизни

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своей личной жизни.

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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Спортсменка призналась, что сейчас не состоит в романтических отношениях, но чувствует себя хорошо, так как как у нее есть друзья, подруги и семья.

Любовь разная может быть. Конечно, приятно разделять что-то с любимым человеком, но быть самодостаточной женщиной тоже неплохо.
Елизавета Туктамышева
российская фигуристка

21 ноября Туктамышева стала победительницей Гран-при России, проходившего в Москве. Сумма за короткую и произвольную программы спортсменки составила 223,39 балла.

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25 октября Туктамышева заняла третье место на этапе Кубка России в Сочи. 23-летняя фигуристка — чемпионка мира и Европы 2015 года.

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