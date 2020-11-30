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11:56 (мск), источник: Sports.Ru

Тарасова и Морозов пропустят пятый этап Кубка России из-за воспаления легких у партнерши

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов пропустят пятый этап Кубка России — партнерша перенесла воспаление легких.

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Источник: Sports.Ru

Об этом сообщил тренер спортивной пары Максим Траньков.

«Пятый этап Кубка России Тарасова и Морозов пропускают по болезни. После этапа Кубка России в Казани Евгения перенесла воспаление легких. Сегодня они возвращаются к тренировкам», — сообщил Траньков.

Пятый этап Кубка России стартует 5 декабря в Москве.

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