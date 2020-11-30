Тарасова и Морозов пропустят пятый этап Кубка России из-за воспаления легких у партнерши
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов пропустят пятый этап Кубка России — партнерша перенесла воспаление легких.
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов пропустят пятый этап Кубка России — партнерша перенесла воспаление легких.
Об этом сообщил тренер спортивной пары Максим Траньков.
«Пятый этап Кубка России Тарасова и Морозов пропускают по болезни. После этапа Кубка России в Казани Евгения перенесла воспаление легких. Сегодня они возвращаются к тренировкам», — сообщил Траньков.
Пятый этап Кубка России стартует 5 декабря в Москве.