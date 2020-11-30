Олимпийская чемпионка рассказала о «капризах» Трусовой и Косторной

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По мнению Бестемьяновой, спортсменкам не идет на пользу отсутствие конкуренции на тренировках. «У каждой фигуристки своя тренерская бригада. И меня это настораживает», — заявила она. Бестемьянова посчитала, что бывший тренер фигуристок Этери Тутберидзе «не стала потакать их капризам».

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Она заметила также, что можно понять, если взрослый фигурист просит развести его по времени с соперником. «Но Саше только 16 лет, Алене — 17. Да, они добились каких-то успехов, но обе еще очень молодые», — подчеркнула олимпийская чемпионка.

На этапе Гран-при, который проходил в Москве 20 и 21 ноября, Косторная стала второй, Трусова — четвертой. Победила другая россиянка, Елизавета Туктамышева — ученица Алексея Мишина.