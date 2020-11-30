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14:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийская чемпионка рассказала о «капризах» Трусовой и Косторной

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась мнением о переходе фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной в академию Евгения Плющенко. Ее слова приводит «Экспресс газета».

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По мнению Бестемьяновой, спортсменкам не идет на пользу отсутствие конкуренции на тренировках. «У каждой фигуристки своя тренерская бригада. И меня это настораживает», — заявила она. Бестемьянова посчитала, что бывший тренер фигуристок Этери Тутберидзе «не стала потакать их капризам».

Во время загрузки произошла ошибка.

Она заметила также, что можно понять, если взрослый фигурист просит развести его по времени с соперником. «Но Саше только 16 лет, Алене — 17. Да, они добились каких-то успехов, но обе еще очень молодые», — подчеркнула олимпийская чемпионка.

На этапе Гран-при, который проходил в Москве 20 и 21 ноября, Косторная стала второй, Трусова — четвертой. Победила другая россиянка, Елизавета Туктамышева — ученица Алексея Мишина.

Косторная и Трусова тренируются в академии Плющенко с сезона-2020/2021. Всех международных наград они добились под руководством Тутберидзе. Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала Гран-при, Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер континентального первенства.

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