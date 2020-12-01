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13:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Ягудин рассказал о доме под Парижем за 600 тысяч евро

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в интервью YouTube-каналу Василия Конова рассказал о доме под Парижем за 600 тысяч евро.

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Источник: РИА "Новости"

«Я продал квартиру в Москве, и этих денег мне хватило на дом в Париже», — заявил Ягудин. Он добавил, что выбирал имена дочерям, с которыми им было бы легко адаптироваться во Франции (дочерей зовут Елизавета и Мишель — прим. «Ленты.ру»). Спортсмен отметил, что у его жены Татьяны Тотьмяниной и детей есть вид на жительство во Франции, однако они до сих пор не решили, хотят ли переехать в Париж или продать особняк.

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В мае Ягудин пожалел россиян, проводящих карантин из-за пандемии коронавируса в тесных квартирах. Он подчеркнул, что живет в загородном доме, поэтому не чувствует неудобства во время режима самоизоляции.

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года. Кроме того, он четырехкратный чемпион мира и трехкратный — Европы.

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