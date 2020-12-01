Ягудин рассказал о доме под Парижем за 600 тысяч евро

«Я продал квартиру в Москве, и этих денег мне хватило на дом в Париже», — заявил Ягудин. Он добавил, что выбирал имена дочерям, с которыми им было бы легко адаптироваться во Франции (дочерей зовут Елизавета и Мишель — прим. «Ленты.ру»). Спортсмен отметил, что у его жены Татьяны Тотьмяниной и детей есть вид на жительство во Франции, однако они до сих пор не решили, хотят ли переехать в Париж или продать особняк.