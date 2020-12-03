У фигуристов Туктамышевой и Алиева подтвердился коронавирус
Тесты петербургских фигуристов Дмитрия Алиева и Елизаветы Туктамышевой на коронавирус дали положительные результаты.
Тесты петербургских фигуристов Дмитрия Алиева и Елизаветы Туктамышевой на коронавирус дали положительные результаты.
Как сообщили в четверг, 3 декабря, в
«У Димы (Алиева. — Ред.) положительный тест на коронавирус, поэтому этап Кубка России в Москве мы вынуждены пропустить. Надеемся восстановиться и подготовиться к чемпионату России и выступить в Челябинске», — заявил Рукавицын.
Елизавета Туктамышева — чемпионка Европы и мира 2015 года. Дмитрий Алиев — действующий чемпион Европы.