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11:53 (мск), источник: Фонтанка

У фигуристов Туктамышевой и Алиева подтвердился коронавирус

Тесты петербургских фигуристов Дмитрия Алиева и Елизаветы Туктамышевой на коронавирус дали положительные результаты.

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Как сообщили в четверг, 3 декабря, в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), оба фигуриста из-за этого пропустят этап Кубка России в Москве.

Во время загрузки произошла ошибка.

«У Димы (Алиева. — Ред.) положительный тест на коронавирус, поэтому этап Кубка России в Москве мы вынуждены пропустить. Надеемся восстановиться и подготовиться к чемпионату России и выступить в Челябинске», — заявил Рукавицын.

ТВЦ

Елизавета Туктамышева — чемпионка Европы и мира 2015 года. Дмитрий Алиев — действующий чемпион Европы.

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