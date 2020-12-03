У фигуристов Туктамышевой и Алиева подтвердился коронавирус

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Как сообщили в четверг, 3 декабря, в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), оба фигуриста из-за этого пропустят этап Кубка России в Москве.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--23516159c86a78e8dd61" data-vnd="23516159c86a78e8dd61" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=23516159c86a78e8dd61" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«У Димы (Алиева. — Ред.) положительный тест на коронавирус, поэтому этап Кубка России в Москве мы вынуждены пропустить. Надеемся восстановиться и подготовиться к чемпионату России и выступить в Челябинске», — заявил Рукавицын.

ТВЦ