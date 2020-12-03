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13:58 (мск), источник: ТАСС

Бестемьянова: Чемпионат России по фигурному катанию можно перенести в случае отмены ЧЕ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова допускает возможность переноса декабрьского чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске из-за пандемии в случае отмены чемпионата Европы. Такое мнение она высказала ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг Федерация фигурного катания на коньках России объявила о заражении коронавирусом Елизаветы Туктамышевой и Дмитрия Алиева. Спортсмены пропустят предстоящий этап Кубка России в Москве.

«Я думаю, что многое будет зависеть от того, будет ли чемпионат Европы, — сказала Бестемьянова. — Если этот турнир будет в конце января, значит чемпионат России надо проводить с теми спортсменами, кто здоров. Надо же выбрать, кто едет на чемпионат Европы, и где еще отбираться, если не в Челябинске. Если поступит информация, что чемпионата Европы не будет, то тогда к чемпионату мира можно будет сделать отбор и в конце февраля на финале Кубка России».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Но я не думаю, что чемпионат России будут переносить, Челябинск так ждет спортсменов. И туда приедут те, кто здоров», — добавила собеседница ТАСС.

Чемпионат Европы запланирован в Загребе на 25—31 января. С конца ноября ледовая арена в столице Хорватии, где должен пройти турнир, временно стала госпиталем для зараженных коронавирусом. Чемпионат России должен пройти в Челябинске с 24 по 26 декабря. Местом проведения ЧМ-2021 был выбран Стокгольм (22—28 марта), финал Кубка России запланирован в Великом Новгороде (23—27 февраля).

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