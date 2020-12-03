Бестемьянова: Чемпионат России по фигурному катанию можно перенести в случае отмены ЧЕ

«Я думаю, что многое будет зависеть от того, будет ли чемпионат Европы, — сказала Бестемьянова. — Если этот турнир будет в конце января, значит чемпионат России надо проводить с теми спортсменами, кто здоров. Надо же выбрать, кто едет на чемпионат Европы, и где еще отбираться, если не в Челябинске. Если поступит информация, что чемпионата Европы не будет, то тогда к чемпионату мира можно будет сделать отбор и в конце февраля на финале Кубка России».