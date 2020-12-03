Фигуристы Гуррейро и Загорски пропустят пятый этап Кубка России из-за простуды партнера

«Джонатан простудился в конце прошлой недели. Все тесты и анализы на коронавирус отрицательные. Доктор посоветовал долечиться и приступить к тренировкам на следующей неделе», — сказала Кустарова.

Пятый этап Кубка России в Москве на арене «Мегаспорт» с 5 по 8 декабря.