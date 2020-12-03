Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
СКА
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Спартак
62
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Трактор
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА
Вольфсбергер
Футбол. Еврокубки
20:55
Фейеноорд
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:55
АЕК
Брага
Футбол. Еврокубки
20:55
Заря Лг
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:55
Милан
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
Лилль
Спарта П
Футбол. Еврокубки
20:55
Карабах
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:55
Сивасспор
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
20:55
ЛАСК
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
20:55
Антверпен
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
20:55
Гент
Слован Л
Футбол. Еврокубки
20:55
Црвена Звезда
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
ЧФР
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Мольде
Дандолк
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
23:00
Ницца
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Лех
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
23:00
Гранада
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Омония
ПАОК
Футбол. Еврокубки
23:00
АЗ
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал Сосьедад
Риека
Все события
Фоторепортажи
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
15Россия без побед: ЦСКА не смог обыграть «Фейеноорд»
14:12 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Гуррейро и Загорски пропустят пятый этап Кубка России из-за простуды партнера

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Фигурист Джонатан Гуррейро, выступающий в танцах на льду вместе с Тиффани Загорски, пропустит московский этап Кубка России из-за простудного заболевания. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Елена Кустарова.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Джонатан простудился в конце прошлой недели. Все тесты и анализы на коронавирус отрицательные. Доктор посоветовал долечиться и приступить к тренировкам на следующей неделе», — сказала Кустарова.

Пятый этап Кубка России в Москве на арене «Мегаспорт» с 5 по 8 декабря.

Гуррейро и Загорски выиграли бронзовые медали на последнем чемпионате России, который проходил в декабре 2019 года в Красноярске. Также в их активе бронза чемпионата России — 2017, две золотые медали Кубка России (2016, 2017).

 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
"Правительство СССР боится за своих граждан, а меня моей стране, выходит, не жалко"
Успех и провал. «Краснодар» - в плей-офф ЛЕ, «Зенит» вылетел
Семак: Отставка - это вопрос не ко мне, а к руководству клуба
Экс-хоккеист сборной РФ рассказал о трудностях жизни в Швеции
Стали известны претенденты на пост главного тренера «Реала»
Неймар заявил о необходимости воссоединения с Месси
Футболист ЦСКА стал лауреатом премии «Джентльмен года»
Полузащитник «Ростова» признан лучшим футболистом ноября в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь