Фигуристы Гуррейро и Загорски пропустят пятый этап Кубка России из-за простуды партнера
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Фигурист Джонатан Гуррейро, выступающий в танцах на льду вместе с Тиффани Загорски, пропустит московский этап Кубка России
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Фигурист Джонатан Гуррейро, выступающий в танцах на льду вместе с Тиффани Загорски, пропустит московский этап Кубка России
«Джонатан простудился в конце прошлой недели. Все тесты и анализы на коронавирус отрицательные. Доктор посоветовал долечиться и приступить к тренировкам на следующей неделе», — сказала Кустарова.
Пятый этап Кубка России в Москве на арене «Мегаспорт» с 5 по 8 декабря.
Гуррейро и Загорски выиграли бронзовые медали на последнем чемпионате России, который проходил в декабре 2019 года в Красноярске. Также в их активе бронза чемпионата России — 2017, две золотые медали Кубка России (2016, 2017).