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16:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

У фигуриста Лутфуллина из группы Мишина выявлен коронавирус

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. У российского фигуриста Глеба Лутфуллина выявлен коронавирус, сообщил РИА Новости заслуженный тренер России Алексей Мишин.

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Ранее стало известно, что московский этап Кубка России из-за положительного теста на коронавирус пропустит чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, тренирующаяся в группе Мишина.

«У Лутфуллина коронавирус», — сказал Мишин по телефону.

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