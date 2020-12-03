У фигуриста Лутфуллина из группы Мишина выявлен коронавирус
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. У российского фигуриста Глеба Лутфуллина выявлен коронавирус, сообщил РИА Новости заслуженный тренер России Алексей Мишин.
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. У российского фигуриста Глеба Лутфуллина выявлен коронавирус, сообщил РИА Новости заслуженный тренер России Алексей Мишин.
Ранее стало известно, что московский этап Кубка России
«У Лутфуллина коронавирус», — сказал Мишин по телефону.