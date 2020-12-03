Авербух рассказал о коронавирусе у Медведевой

— Я считаю, что в ситуации, когда уже год идет история с пандемией, жесткие правила не совсем уместны. Они обязательно вернутся, когда исчезнут все эти ограничения и прочие вещи. Сейчас надо дать возможность выступать тем, кто готов. Если Женя готова — конечно, надо ее допустить. С учетом ее заслуг было бы верхом несправедливости сделать противоположное. Тем более она тоже перенесла на себе коронавирус. А уж как это сделать, wild card дать или еще какая-нибудь карту — это вопрос процедуры, к федерации. Сейчас надо очень гибко принимать решения. И это относится ко всем, кто не смог по медицинским причинам выступить на двух этапах.