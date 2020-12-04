Косторная пропустит этап Кубка России в Москве из-за коронавируса

Ранее фамилия фигуристки значилась в заявочном листе этапа Кубка, однако в пятницу Косторная из списков пропала.

Ранее стало известно, что московский этап Кубка России из-за положительного теста на коронавирус пропустят чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и чемпион Европы Дмитрий Алиев. Позднее из списка участников соревнования были исключены двукратный чемпион России Михаил Коляда и Анастасия Гулякова.