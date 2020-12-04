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10:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Косторная пропустит этап Кубка России в Москве из-за коронавируса

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Олег Богатов. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная не выступит на пятом этапе Кубка России в Москве из-за заражения коронавирусом, сообщил РИА Новости генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

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Ранее фамилия фигуристки значилась в заявочном листе этапа Кубка, однако в пятницу Косторная из списков пропала.

«У нее положительный тест на коронавирус», — сообщил Коган.

Ранее стало известно, что московский этап Кубка России из-за положительного теста на коронавирус пропустят чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и чемпион Европы Дмитрий Алиев. Позднее из списка участников соревнования были исключены двукратный чемпион России Михаил Коляда и Анастасия Гулякова.

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