Косторная пропустит этап Кубка России в Москве из-за коронавируса
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Олег Богатов. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная не выступит на пятом этапе Кубка России в Москве
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Олег Богатов. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная не выступит на пятом этапе Кубка России в Москве
Ранее фамилия фигуристки значилась в заявочном листе этапа Кубка, однако в пятницу Косторная из списков пропала.
«У нее положительный тест на коронавирус», — сообщил Коган.
Ранее стало известно, что московский этап Кубка России