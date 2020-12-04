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11:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Коронавирус у Косторной протекает бессимптомно

Источник в беседе с «СЭ» сообщил, что коронавирусная инфекция протекает у чемпионки Европы Алены Косторной бессимптомно.

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Источник: Спорт-Экспресс

Алена вчера вечером сдала тест на COVID-19 для участия в пятом этапе Кубка России, результаты которого пришли сегодня утром. Несмотря на положительный результат теста признаков болезни у фигуристки нет. Тем не менее, этап Кубка России в Москве Косторная пропустит, и будет на время изолирована от тренировочного процесса. Для возвращения на лед ей необходимо сдать два отрицательных теста подряд. Выступлению Алены на чемпионате России в конце декабря в Челябинске пока ничего не угрожает.

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