Тутберидзе опровергла информацию о болезни и дистанционной работе

Ранее в пятницу генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил РИА Новости, что Тутберидзе простудилась, но подозрений на заражение коронавирусом нет, она работает дистанционно.

«Уважаемый Ренат Алексеевич (Лайшев), мы здоровы, чувствуем себя вроде хорошо, симптомов простудных заболеваний вроде бы нет. Спасибо вам огромное за заботу, мы на своем рабочем месте», — заявила Тутберидзе в видеообращении с катка, которое опубликовала в своем Instagram.