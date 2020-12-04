Тутберидзе опровергла информацию о болезни и дистанционной работе
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла информацию о своей болезни.
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла информацию о своей болезни.
Ранее в пятницу генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил РИА Новости, что Тутберидзе простудилась, но подозрений на заражение коронавирусом нет, она работает дистанционно.
«Уважаемый Ренат Алексеевич (Лайшев), мы здоровы, чувствуем себя вроде хорошо, симптомов простудных заболеваний вроде бы нет. Спасибо вам огромное за заботу, мы на своем рабочем месте», — заявила Тутберидзе в видеообращении с катка, которое опубликовала в своем Instagram.