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18:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Загитова: Могу себя так загнобить, что мало не покажется

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что не любит пересматривать видеоповторы своих выступлений.

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Источник: Спорт РИА Новости

По словам фигуристки, она может сама себя «психологически загнобить».

«Не люблю пересматривать записи своих прокатов, это меня уже сильно эмоционально задавило. Я — такой человек, который может сам, без всяких других людей, так себя психологически загнобить, что мало не покажется. Могу посмотреть комментарии после хороших прокатов и послушать мнения других людей. В особенности Татьяну Анатольевну Тарасову. Но, конечно, сначала слушаю тренеров», — рассказала Загитова в интервью Первому каналу.

Ранее Загитова приняла решение временно приостановить спортивную карьеру.

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