Загитова: Могу себя так загнобить, что мало не покажется
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что не любит пересматривать видеоповторы своих выступлений.
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что не любит пересматривать видеоповторы своих выступлений.
По словам фигуристки, она может сама себя «психологически загнобить».
«Не люблю пересматривать записи своих прокатов, это меня уже сильно эмоционально задавило. Я — такой человек, который может сам, без всяких других людей, так себя психологически загнобить, что мало не покажется. Могу посмотреть комментарии после хороших прокатов и послушать мнения других людей. В особенности Татьяну Анатольевну Тарасову. Но, конечно, сначала слушаю тренеров», — рассказала Загитова в интервью Первому каналу.
Ранее Загитова приняла решение временно приостановить спортивную карьеру.