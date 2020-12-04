Загитова: Могу себя так загнобить, что мало не покажется

«Не люблю пересматривать записи своих прокатов, это меня уже сильно эмоционально задавило. Я — такой человек, который может сам, без всяких других людей, так себя психологически загнобить, что мало не покажется. Могу посмотреть комментарии после хороших прокатов и послушать мнения других людей. В особенности Татьяну Анатольевну Тарасову. Но, конечно, сначала слушаю тренеров», — рассказала Загитова в интервью Первому каналу.