Ягудин посмеялся над падением Плющенко на Олимпиаде

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Поклонники спросили его о самом любимом прыжке в фигурном катании. «Вот…» — ответил он и выложил кадр, на котором Плющенко запечатлен на льду в момент падения.

Ягудину прислали еще один вопрос относительно конкурента: «Если бы не было Плющенко, интересно было бы соревноваться?». Спортсмен ответил, что фигурное катание — это не только Плющенко, что и без него «хватало крутых соперников».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--804c3da70839934ab465" data-vnd="804c3da70839934ab465" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=804c3da70839934ab465" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На вопрос подписчиков о том, общается ли он с Плющенко в жизни, фигурист написал в Instagram-сторис: «Ага, как и на этой фотке». При этом на опубликованном фото с телевизионного эфира спортсмены смотрят в разные стороны.

Ранее в ноябре Ягудин раскритиковал Евгения Плющенко за неудачный прокат его подопечной Александры Трусовой на Гран-при России.