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20:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Ученица Тутберидзе превзошла мировой рекорд Косторной на этапе Кубка России

Камила Валиева, ученица Этери Тутберидзе, выиграла короткую программу на этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка получила за свой прокат 86,20 балла, что превосходит достижение другой россиянки — Алены Косторной, установившей мировой рекорд с оценкой в 85,45 балла. Однако обновления рекорда не произошло, так как Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает результаты на национальных турнирах.

Соревнования прошли в субботу, 5 декабря. Второе место заняла Ксения Цибинова (67,59 балла), третье — Анастасия Тараканова (64,18).

Произвольную программу спортсменки представят в воскресенье, 6 декабря. Турнир в Москве станет заключительным этапом Кубка России.

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