Ученица Тутберидзе превзошла мировой рекорд Косторной на этапе Кубка России

Спортсменка получила за свой прокат 86,20 балла, что превосходит достижение другой россиянки — Алены Косторной, установившей мировой рекорд с оценкой в 85,45 балла. Однако обновления рекорда не произошло, так как Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает результаты на национальных турнирах.