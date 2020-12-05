Ученица Тутберидзе превзошла мировой рекорд Косторной на этапе Кубка России
Камила Валиева, ученица Этери Тутберидзе, выиграла короткую программу на этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Камила Валиева, ученица Этери Тутберидзе, выиграла короткую программу на этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Спортсменка получила за свой прокат 86,20 балла, что превосходит достижение другой россиянки — Алены Косторной, установившей мировой рекорд с оценкой в 85,45 балла. Однако обновления рекорда не произошло, так как Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает результаты на национальных турнирах.
Соревнования прошли в субботу, 5 декабря. Второе место заняла Ксения Цибинова (67,59 балла), третье — Анастасия Тараканова (64,18).
Произвольную программу спортсменки представят в воскресенье, 6 декабря. Турнир в Москве станет заключительным этапом Кубка России.