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17:35 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Валиева выиграла пятый этап Кубка России с результатом выше мирового рекорда

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева стала победительницей в женском одиночном катании на пятом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Ее результат составил 254,86 (86,2 за короткую программу + 168,66 за произвольную) балла. Второе место заняла Ксения Цибинова (198,44; 67,59 +130,85), третье — Анастасия Тараканова (195,27; 64,18+131,09).

Валиева превзошла мировой рекорд в произвольной программе и по общей сумме баллов. В субботу спортсменка пока показала баллы выше мирового рекорда в короткой программе (86,2). Рекорд мира в короткой программе и по общей сумме баллов принадлежит Алене Косторной (85,45 и 247,59 соответственно), в произвольной программе мировой рекорд установлен Александрой Трусовой (166,62). Результаты Валиевой не будут ратифицированы Международным союзом конькобежцев (ISU), так как соревнования проходят не под эгидой организации.

Валиевой 14 лет, спортсменка является подопечной Этери Тутберидзе. Валиева — победительница чемпионата мира среди юниоров и финала серии юниорского Гран-при. На первом для себя этапе Кубка России, также прошедшем в Москве, она стала второй, пропустив вперед Трусову.

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