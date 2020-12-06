Тутберидзе — Валиевой: Не оставляешь возможности тебя похвалить
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Тренер Этери Тутберидзе отреагировала на выступление фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию.
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Тренер Этери Тутберидзе отреагировала на выступление фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию.
«Ты не оставляешь нам возможности тебя похвалить. Как это вообще? Что это такое?», — спросила Тутберидзе Валиеву после проката.
«Задумалась. О чем? О том, как правильно сделать. В итоге ничего не сделала», — ответила Валиева тренеру.
Фигуристка одержала победу на пятом этапе Кубка России, набрав по итогам двух программ 254,86 балла.