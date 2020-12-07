Тарасова восторженно прокомментировала выступление Валиевой

Валиева выиграла пятый этап Кубка России в Москве. В произвольной программе, поставленной на музыку Мориса Равеля «Болеро», фигуристка чисто исполнила два четверных тулупа, один из них в каскаде с двойным тулупом, но упала с тройного лутца.
«Программа стала выглядеть лучше, я вижу ее не в первый раз. Она тяжелая по шагам, и я уже не говорю, по прыжкам. Камила просто “висит” на своих четверных тулупах, она делает их феноменально. Один раз упала с тройного лутца, но это несерьезно. Хотя непозволительная роскошь для таких девочек, которые преодолели планку в прыжках в три с половиной и четыре оборота. Но она действительно задумалась, выполняя лутц, и поставила не так ногу. Но это случается», — сказала Тарасова по телефону.
«Это опыт, который не позволил тренерам сегодня вкусить всю прелесть ее проката, — продолжила специалист. — Но я думаю, что тренеры должны остаться довольны. Колоссальная скорость в сочетании с такими умопомрачительными четверными элементами и всеми остальными тройными в разных связках, сумасшедшими вращениями, которых нет ни у кого. Бывают такие талантливые девочки, которые попадают один раз в жизни к таким талантливым тренерам, и всегда это приводит к потрясающему результату».
Тарасова отметила, что хочет смотреть на Валиеву и ее тренеров на любых стартах. «Я хочу их видеть, видеть, видеть… Их развитие, их программы, их исполнение, эту очаровательную улыбку и, в этот же момент, вдруг эту необыкновенную силу, скорость! Нет недостатков у нее. Или мало. С Валиевой будет тяжело бороться. У нее есть все, что относится к компонентам — и красота, и миловидность, и невероятные элементы», — считает собеседница агентства.
«Есть еще много над чем работать в этой программе, но мне она с самого начала нравилась. И я вижу, чем она стала лучше. Я хотела бы, чтобы к чемпионату страны она еще немножко подвинулась в разных связках. Валиева не маленькая — талант маленьким не бывает. Он или есть, или его нет. Будем ее ждать», — резюмировала Тарасова.