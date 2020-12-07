Тарасова восторженно прокомментировала выступление Валиевой

Валиева выиграла пятый этап Кубка России в Москве. В произвольной программе, поставленной на музыку Мориса Равеля «Болеро», фигуристка чисто исполнила два четверных тулупа, один из них в каскаде с двойным тулупом, но упала с тройного лутца.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--db2d287b3630ed571326" data-vnd="db2d287b3630ed571326" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=db2d287b3630ed571326" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Программа стала выглядеть лучше, я вижу ее не в первый раз. Она тяжелая по шагам, и я уже не говорю, по прыжкам. Камила просто “висит” на своих четверных тулупах, она делает их феноменально. Один раз упала с тройного лутца, но это несерьезно. Хотя непозволительная роскошь для таких девочек, которые преодолели планку в прыжках в три с половиной и четыре оборота. Но она действительно задумалась, выполняя лутц, и поставила не так ногу. Но это случается», — сказала Тарасова по телефону.

«Это опыт, который не позволил тренерам сегодня вкусить всю прелесть ее проката, — продолжила специалист. — Но я думаю, что тренеры должны остаться довольны. Колоссальная скорость в сочетании с такими умопомрачительными четверными элементами и всеми остальными тройными в разных связках, сумасшедшими вращениями, которых нет ни у кого. Бывают такие талантливые девочки, которые попадают один раз в жизни к таким талантливым тренерам, и всегда это приводит к потрясающему результату».

Тарасова отметила, что хочет смотреть на Валиеву и ее тренеров на любых стартах. «Я хочу их видеть, видеть, видеть… Их развитие, их программы, их исполнение, эту очаровательную улыбку и, в этот же момент, вдруг эту необыкновенную силу, скорость! Нет недостатков у нее. Или мало. С Валиевой будет тяжело бороться. У нее есть все, что относится к компонентам — и красота, и миловидность, и невероятные элементы», — считает собеседница агентства.

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