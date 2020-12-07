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15:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Превзошедшая два мировых рекорда фигуристка описала тренировки у Тутберидзе

Российская фигуристка Камила Валиева описала тренировки у Этери Тутберидзе. Ее слова приводятся на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Источник: РИА "Новости"

Валиева рассказала, что еще недавно тренерский штаб не хотел, чтобы она разучивала один из сложнейших прыжков — тройной аксель, однако после юниорского Гран-при в Челябинске Тутберидзе изменила свое решение. По ее словам, именно тренер посоветовала выполнять прыжок с руками.

Кроме того, в Instagram 14-летняя фигуристка назвала тренеров терпеливыми и понимающими. Она отметила, что постарается сделать все, чтобы слышать от них похвалу.

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6 декабря Валиева стала победительницей пятого этапа Кубка России. Тутберидзе осталась недовольна падением фигуристки в произвольной программе, заявив, что «поводов для похвалы пока нет».

По набранным баллам за произвольную программу Валиева превзошла мировой рекорд Александры Трусовой, а по сумме за две программы — мировое достижение Алены Косторной. Однако обновления рекордов не произошло, так как Международный союз конькобежцев не учитывает результаты на национальных турнирах.

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