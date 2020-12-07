Превзошедшая два мировых рекорда фигуристка описала тренировки у Тутберидзе

Валиева рассказала, что еще недавно тренерский штаб не хотел, чтобы она разучивала один из сложнейших прыжков — тройной аксель, однако после юниорского Гран-при в Челябинске Тутберидзе изменила свое решение. По ее словам, именно тренер посоветовала выполнять прыжок с руками.

Кроме того, в Instagram 14-летняя фигуристка назвала тренеров терпеливыми и понимающими. Она отметила, что постарается сделать все, чтобы слышать от них похвалу.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--db2d287b3630ed571326" data-vnd="db2d287b3630ed571326" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=db2d287b3630ed571326" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

6 декабря Валиева стала победительницей пятого этапа Кубка России. Тутберидзе осталась недовольна падением фигуристки в произвольной программе, заявив, что «поводов для похвалы пока нет».