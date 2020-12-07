Тарасова считает чемпионат России самым интересным соревнованием по фигурному катанию

Чемпионат России должен пройти в конце декабря в Челябинске. В связи с большим числом заболевших в составе сборной страны и пандемией коронавируса появлялись предположения, что турнир может не состояться.

«Чемпионат России всегда был, есть и останется самым интересным соревнованием сезона, — сказала Тарасова. — Ожесточенная борьба будет не только у девочек, но и у мальчиков».

«Очень жаль, что так много заболело, но из-за этого соревнования, как и жизнь, не отменяются», — добавила она.