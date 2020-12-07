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15:44 (мск), источник: ТАСС

Тарасова считает чемпионат России самым интересным соревнованием по фигурному катанию

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России является самым интересным соревнованием сезона в фигурном катании. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России должен пройти в конце декабря в Челябинске. В связи с большим числом заболевших в составе сборной страны и пандемией коронавируса появлялись предположения, что турнир может не состояться.

«Чемпионат России всегда был, есть и останется самым интересным соревнованием сезона, — сказала Тарасова. — Ожесточенная борьба будет не только у девочек, но и у мальчиков».

«Очень жаль, что так много заболело, но из-за этого соревнования, как и жизнь, не отменяются», — добавила она.

В воскресенье воспитанница Этери Тутберидзе Камила Валиева победила на пятом этапе Кубка России. Ее основные конкурентки — чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы Алена Косторная — пропускали соревнования из-за болезни. Также на победу в женском одиночном катании на чемпионате России будут претендовать Александра Трусова и Анна Щербакова.

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