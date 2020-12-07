«Не могу поверить, что Иоланда могла такое сказать». Авербух высказался о критике Чен в адрес Загитовой

«Мне удивительно слышать такие слова от Иоланды, потому что она всегда была интеллигентной девушкой и профессиональным человеком. Считаю, такие высказывания не красят Иоланду. Она когда-то сама после спорта начинала свою карьеру телеведущей. Это непрофессиональные и некорректные со всех сторон высказывания. Надеюсь, что эти слова сказаны в каком либо контексте. Я просто не могу поверить, что Иоланда могла такое сказать. Тем более Чен видела, как Алина с середины проекта шагала семимильными шагами к успеху своей карьеры в роли телеведущей», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.