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19:02 (мск), источник: Sport24

«Не могу поверить, что Иоланда могла такое сказать». Авербух высказался о критике Чен в адрес Загитовой

Продюсер шоу «Ледниковый период» на Первом канале Илья Авербух прокомментировал критику со стороны бывшей легкоатлетки Иоланды Чен в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

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Ранее Чен выразила недовольство тем, как 18-летняя фигуристка справляется с ролью ведущей в «Ледниковый период». Чен заявила, что ей стыдно за Загитову.

«Мне удивительно слышать такие слова от Иоланды, потому что она всегда была интеллигентной девушкой и профессиональным человеком. Считаю, такие высказывания не красят Иоланду. Она когда-то сама после спорта начинала свою карьеру телеведущей. Это непрофессиональные и некорректные со всех сторон высказывания. Надеюсь, что эти слова сказаны в каком либо контексте. Я просто не могу поверить, что Иоланда могла такое сказать. Тем более Чен видела, как Алина с середины проекта шагала семимильными шагами к успеху своей карьеры в роли телеведущей», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.

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